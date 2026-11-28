森州最新一届行政议会没有女性成员，引发外界关注此举对州级政策制定的影响。与此同时，在过去一年举行的四场州选举后，女性政治代表人数整体呈现下降趋势。

森州六名行政议员今日宣誓就任，前行政议员兼行动党武吉甲巴央州议员陈丽群提醒，不应逆转前大臣阿米努丁任内取得的进展。当时，阿米努丁政府的行政议会女性代表比例达到30%。

“我在森州行政议会任职期间，共有三名女性担任州行政议员。”

“我认为这非常重要，因为女性占大马人口的一半，她们的声音、观点及生活经历，理应在最高层级的政策制定中获得代表。”

陈丽群（下图）接受《当今大马》访问时承认，前任行政议员向森州严端慕赫力兹宣誓效忠一事，背后存在特殊的政治局势。

“目前行政议会阵容的情况，不能单纯从性别角度来看待。”

“然而，最终的结果是，森州如今没有任何女性行政议员。这是我们应该反思的事情。”

“女性在领导层中的代表性，不应只是偶然出现，也不应取决于政治局势。我们应该朝着更具包容性的代表性迈进，而不是倒退。”

《马新社》昨天报道，依斯迈仍在考虑让女性加入州政府行政团队。

回顾自己掌管妇女事务期间的任期，陈丽群忆述，她当时成立了“卓越女性动力中心”，这项赋权女性计划为女性提供参与各项活动的机会，并聘请16名女性负责运作。

“我也发起了‘一日州议员’活动，培训女性如何在州议会辩论。”

女性行政议员从3人减至零人

2023年，阿米努丁（下图）在希盟与国阵组成州政府后，委任三名女性加入由10人组成的行政议会。

除了陈丽群，另外两人分别是当时的公正党庇劳州议员诺祖妮达（Noorzunita Begum Mohd Ibrahim），以及安邦岸州议员东姑赞拉（Tengku Zamrah Tengku Sulaiman）。

今年4月，四名巫统行政议员辞去职务后，这三人仍留在阿米努丁的政府阵容中，占当时剩余六名行政议员的一半。

陈丽群在阿米努丁2018年至2023年的首个任期内，也是唯一一名女性行政议员。她也是今年8月1日州选举中，前一届州议会唯一成功保住议席的女性。

另外两名当选的女性议员是巫统拉务州议员西蒂诺（Siti Nur Umaira Hasim），以及巫统比拉州议员丽扎（Liza binti Md Yassin）。

女性目前占森州36名州议员的8.3%，低于上一届的11.1%。

国阵两名女性州议员都没有入选昨天公布的行政议员名单，尽管西蒂诺此前曾掌管妇女、家庭及社区发展事务。

最新委任名单使森州与登嘉楼并列，成为马来西亚仅有的两个没有女性担任正式行政议员或州内阁部长的州属。

失望但并不意外

另一方面，Empower执行董事戈帕兰（Gopalan-K Papachan）受访时表示，森州的事态发展反映女性政治代表性整体倒退的趋势。

“确实令人失望，但并不意外。从去年沙巴州选到今年马六甲州选，过去四场州选举都导致女性州议员人数减少。”

“女性占选民的一半，但她们关注的课题仍被男性主导的圈子忽视。这种男性主导的圈子不仅掌控大多数政党的领导职位，也主导着舆论叙事。”

此外，戈帕兰也对全男性行政议会可能对州级政策造成的影响表示担忧。

他指出，女性观点可能被忽略的政策领域包括安全、地方政府执照、单亲母亲福利援助、宗教事务、经济赋权，以及接受技术与职业教育及培训（TVET）的机会。

他的观察与“30%计划”（Projek30%）的调查结果相呼应。该公民社会主导的运动旨在推动立法，强制各政党在国会及州议会选举中，至少提名30%的女性候选人。

在11月14日马六甲州选举前，“30%计划”指出，沙巴、柔佛及森美兰州选举结束后，三州女性州议员总人数从26人减至19人。

马六甲也出现类似下降，女性州议员人数从5人减至4人，使这四个州的女性州议员总人数合计减少8人。



