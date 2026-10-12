慕达麻坡国会议员赛沙迪成婚两天后，今日重返国会下议院，参与2027年财案的辩论。

赛沙迪今早在社媒贴文证实出席国会，照片与配文显示他正聆听国会反对党领袖韩沙再努丁的发言。

他10月10日与未婚妻贝拉完婚，预计本月内在各州举办多场婚庆活动。

尽管行程极为紧凑，赛沙迪仍选择维持国会全勤记录。

首相安华10月9日下午3点半提呈2027年财案时，距离赛沙迪的婚礼已不足24小时，但他依然出现在议会中。

财案提呈环节直播切断以前，议会厅内可听到有议员的祝贺，“新婚快乐，麻坡”。

面对网民的称赞，他在社媒回道，“今天属于人民，明天属于妻子”。

庭审后立即赶往国会

赛沙迪去年接受《大都会日报》访问时表示，自宣誓就任议员以来，他就一直维持国会全勤记录，以此感谢选民赋予他的信任与责任。

论及日常作息，他透露，自己会利用国会议程的间隙调整行程，确保身心健康，始终秉持“融合”的原则，平衡其身为议员的主业与个人生活。

相较婚礼，他的国会全勤记录此前面临过更严峻的考验。

今年7月13日，联邦法院维持其在失信案的无罪判决，而在判决落地仅数小时后，赛沙迪就步入了国会大厦，获得多名议员的热烈欢迎。

《星报》报道，他当时接受媒体采访时表示，期待参与辩论总检察长分权修宪案。

“我必须履行身为国会议员的职责，但法案延期了。无论如何，我依然期待参与届时的辩论。”

“或许会在国会度蜜月”

联邦法院的终审判决，同样影响了此次婚礼的筹备。

赛沙迪母亲此前透露，婚期曾因等待法庭判决而暂缓，贝拉在诉讼期间全程陪伴赛沙迪，甚至不惜取消自身演出行程以陪同出庭。

受工作日程影响，两人的蜜月计划目前搁置。

《新海峡时报》报道，赛沙迪10月7日在记者会上打趣道，“我们婚后或许会在国会度蜜月。当然，我是在开玩笑。”

“我不希望为了度假而忽视职责或缺席议会。我的出席率与参与程度迄今保持全勤，所以我们非得等到这些职责履行完后再作安排。”

他也称赞贝拉勤勉敬业，更形容对方比自己更像工作狂。

哈迪因频缺席议会躺枪

赛沙迪的敬业表现引发关注，却也因此让另一名国会议员躺枪。

安华提呈2027年财案期间，直播镜头带到在野党议席时，可见伊党主席兼马江国会议员哈迪阿旺的议席空空如也。

伊党署理主席端依布拉欣随后证实，哈迪因身体不适缺席会议。

《新海峡时报》报道，下议院去年开会78天，哈迪就缺席了65天，出席率仅为16.7%，仅略高于缺席69天、出席率仅11.5%的巫统森布隆国会议员希山慕丁。

下议院自2021年7月开始在会议记录在明议员的出席情况。

用于追踪国会议员出席率与参与程度的数据平台，还有MyParliament和MyMP。