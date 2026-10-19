国会报道

政府随时开放援助金上诉管道。任何经济陷入困境的人士，包括失业的M40中等收入群体，皆可根据当下的财务状况申请重新评估，以获取目标式援助。

《马新社》报道，财政部副部长刘镇东指出，这项上诉机制旨在保障民众，即便过去因收入记录不符资格，一旦经济陷困，仍可随时提出申请。

“即使他们丢了工作，政府其实每天都开放上诉管道。任何受惠者只要境遇有变，天天都可以提出上诉。”

刘镇东今天在国会下议院口头问答环节，回答国阵瓜拉庇劳国会议员安南阿布哈山的附加提问。安南询问政府有何机制，确保失业或收入缩减的M40群体能重新接受评估，获得目标式援助。

政府致力壮大中产阶级

刘镇东指出，大马当前的真正症结，在于中产阶级少于低收入群体。因此，政府致力壮大中产阶级，放眼其规模最终超越40%低收入群体（B40），以提升国民的社会经济地位。

刘镇东表示，政府深知M40群体的忧虑，他们长年默默承受生活成本重压，因此政府在《2027年财政预算案》推出多项措施，回应其诉求。

他说，这包括将长达16年未曾调整的个人所得税基本减免额，从现有的9000令吉调高至1万2000令吉。

此外，个人医疗开销扣税范围也扩大至产后护理服务；至于教育与技能进修的个税减免，则放宽至所有学习领域及子女补习费。

安南在原本的提问中，要求政府说明有何对策，以协助那些失去目标式援助资格、却依然承受生活成本高涨冲击的M40家庭。



