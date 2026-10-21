高庭批准总检察长申请，以暂缓律师公会挑战检方终止副首相阿末扎希健思基金贪污案的司法检讨程序，直至联邦法院上诉有结果为止。

扎希代表律师郭义雄在庭审结束后对记者说，法官阿兹占是在内庭作出上述裁决。

“考虑到联邦法院的最新进展，法官批准这项申请。联邦法院尚未择定上诉聆审日期，因为我们刚于本月19日提交上诉通知书。”

本月8日，以马来亚大法官哈欣为首的联邦法院三司，批准扎希及检长的上诉准令申请，以挑战上诉庭允许律师公会启动司法检讨的裁决。

哈欣指出，此案涉及新的宪法课题，攸关公共利益，因此须由联邦法院厘清并作出最终裁决。另两名法官为诺丁哈山和仄莫哈末。

上诉庭于今年5月7日批准律师公会展开司法检讨，以挑战检长于2023年9月4日停控扎希的决定。上诉庭推翻高庭于2024年6月27日驳回律师公会司法检讨准令申请的裁决。

作为司法检讨程序第二答辩人的扎希随后于今年5月25日申请准令，以寻求向联邦法院提出上诉。检长杜苏基也另行提出上诉准令申请。

在司法检讨申请中，律师公会寻求高庭宣判，时任高庭法官柯林（现为联邦法院法官）批准扎希在健康思维基金案中，47项刑事失信、贪污及洗黑钱控状获得释放不表示无罪（DNAA）的裁决无效。

高庭是基于检方告知法庭，检署有意暂停对扎希的提控，以审视新证据，而批准这项DNAA。