商人法哈斯入禀法庭起诉同心党领袖拉菲兹涉嫌发表诽谤他的言论。

法哈斯也是安华前政治秘书。根据《大都会邮报》报道，其代表律师拉占（Rajan Navaratnam）今日发文告说，在审阅拉菲兹拥有的YouTube频道上一档播客节目所发表的言论后，他们于10月23日入禀传讯令状及诉状。

他说，该播客节目题为《从巫统到公正党：Zetrix——政府更迭，朋党转移？| YBM #68》，于10月16日发布，时长约3小时14分钟。

“该播客涵盖有关法哈斯商业利益、企业关系、涉嫌与政治人物有关联，以及涉及朋党主义和政府合约采购的指控。”

