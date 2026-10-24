法哈斯入禀法庭，起诉拉菲兹诽谤
商人法哈斯入禀法庭起诉同心党领袖拉菲兹涉嫌发表诽谤他的言论。
法哈斯也是安华前政治秘书。根据《大都会邮报》报道，其代表律师拉占（Rajan Navaratnam）今日发文告说，在审阅拉菲兹拥有的YouTube频道上一档播客节目所发表的言论后，他们于10月23日入禀传讯令状及诉状。
他说，该播客节目题为《从巫统到公正党：Zetrix——政府更迭，朋党转移？| YBM #68》，于10月16日发布，时长约3小时14分钟。
“该播客涵盖有关法哈斯商业利益、企业关系、涉嫌与政治人物有关联，以及涉及朋党主义和政府合约采购的指控。”
商人法哈斯入禀法庭起诉同心党领袖拉菲兹涉嫌发表诽谤他的言论。
法哈斯也是安华前政治秘书。根据《大都会邮报》报道，其代表律师拉占（Rajan Navaratnam）今日发文告说，在审阅拉菲兹拥有的YouTube频道上一档播客节目所发表的言论后，他们于10月23日入禀传讯令状及诉状。
他说，该播客节目题为《从巫统到公正党：Zetrix——政府更迭，朋党转移？| YBM #68》，于10月16日发布，时长约3小时14分钟。
“该播客涵盖有关法哈斯商业利益、企业关系、涉嫌与政治人物有关联，以及涉及朋党主义和政府合约采购的指控。”
“相关法庭文件目前正根据现行程序送达拉菲兹。”
曾要求道歉撤回言论
此前，法哈斯于2025年8月通过Ahmad Deniel、Ruben & Co律师事务所，要求拉菲兹在48小时内公开道歉、撤回并删除相关言论，否则将面临法律行动。
拉占说，这是法哈斯第二次对拉菲兹采取法律行动。
“我的当事人认为，反复发表涉嫌诽谤他的言论，据信是出于恶意，并损害了他的声誉。”
“我的当事人严肃看待此类指控，并认为这类指控必须通过适当的法律程序处理，并根据证据及适用法律作出裁决。”
“我的当事人将此事交由尊贵的法庭裁决。”
举报这则留言
确定要删除留言？
此后将无法恢复