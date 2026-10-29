吉兰丹料有两家获得执照的本地公司将于明年开始稀土采矿作业。与此同时，吉打促请联邦政府加快制定行业政策，以便州政府可增加潜在收入。

《马新社》报道，丹州副大臣法兹里哈山（Mohamed Fadzli Hassan）今日在丹州议会会议结束后召开记者会表示，这两家公司将与吉兰丹州务大臣机构（PMBK）合作开展采矿活动。

“我们有两家获得执照、负责开采稀土元素的本地公司。我们也有自己的销售方式，在矿物开采出来后将其推向市场。”

无论如何，有关公司及拟议的采矿地点并未对外公布。

两家公司目前正处于向环境局申请环境影响评估（EIA）批准的最后阶段。

与此同时，吉打州务大臣沙努西表示，联邦政府政策迟迟未出台，正阻碍矿产资源丰富州属的投资及潜在收入。

《每日新闻》报道，沙努西今日出席在亚罗士打举行的“大吉打讲座系列”活动后说，吉打有数家公司完成稀土勘探工作，并正准备进入开采阶段。

“我们希望这项政策能够加快落实，因为投资者已经进场，并完成了勘探程序。”

“当他们申请采矿执照时，必须准备采矿计划、环境影响评估报告，并满足其他各种要求。

“当批准程序耗时过长，采矿活动也会随之延迟，州政府就必须等待更长时间才能创造新的收入。”

国盟四州要求扩大自主权

这些进展正值国盟领导的4个州属，通过国盟四州经济合作（SG4）再次要求扩大对自身资源及发展优先事项的掌控权之际。

吉兰丹和吉打都是国盟四州的成员。SG4是个经济合作平台，另外两个成员州同样是由国盟执政的登嘉楼和玻璃市。

另外，《哈拉卡》报道，在周一于吉隆坡举行的SG4商业与经济论坛上，沙努西批评联邦政府以国家安全考量为由，阻止各州开发自身的稀土资源。

他认为，各州应获得更大的自主权来开发矿产财富，而不是过度依赖联邦政府拨款。

SG4领导人也在论坛上阐述了加强经济合作的计划，并设定到2050年，国盟四州国内生产总值合计达到7230亿令吉的目标。

沙努西表示，吉打希望发展稀土下游产业，确保矿物在本地加工，而不是以原材料形式出口。

“我们有莱纳斯稀土厂。如果投资者获准在这里分离这17种元素，随时都会有投资者准备进场。”

“我们希望在这里分离这些元素，以便发展稀土下游项目。我们不希望仅仅出售原材料。”

据报道，沙努西也声称，他接获消息指，一家与联邦政府有关联的公司可能接管大马稀土行业的管理工作，但他承认，有关消息尚未获得官方证实。

马来西亚目前限制稀土原材料出口，以鼓励在国内进行加工。不过，联邦政府曾考虑有条件豁免出口限制，条件与投资及技术转移挂钩。

政府估计，大马稀土资源总量达1610万吨，潜在价值为9700亿令吉。

经济部长驳斥国盟

另一方面，经济部长阿克玛今日驳斥联邦政府边缘化国盟四州的说法，并指联邦政府的发展开支是国盟四州发展开支总和的6.8倍。

《马新社》报道，阿克玛在国会下议院表示，联邦政府也承担大型基础设施及工业发展项目的费用，包括吉兰丹督巴里（Tok Bali）和吉打居林的项目。

阿克玛是回应伊党万捷国会议员莫哈末沙希的提问，后者要求政府继续确保至少50%的发展拨款分配给国盟四州，以及沙巴和砂拉越。

阿克玛说，拨款应根据各州的发展需求作出分配，而不应仅以金额来衡量。



