截至今天上午，全国各地的烟霾情况有所改善，没有任何地区的空气污染指数处于危险、非常不健康和不健康水平。

大马空气污染指数管理系统（APIMS）官网数据显示，国内一共有41个地区的空气污染指数处于中等水平，当中以吉隆坡的峇都慕达的指数最高，达82点。

在沙巴，指数呈中等水平的地区，有根地咬（78点）、金马利（62点）、斗湖（60点）、亚庇（55点），以及山打根和亚庇综合理工学院（皆54点），纳闽则报57点。

在砂拉越，有10个地区的指数为中等水平，分别是西连警区总部（75点）、斯里阿曼（74点）、泗里街（67点）、三马拉汉（63点）；三马拉如、沐胶、加帛和诗巫（皆59点）、古晋（58点）以及民都鲁（53点）。

至于柔佛，呈中等水平的地区包括居銮（75点）、拉庆（68点）、巴西古当（63点）、东甲（54点）、哥打丁宜（52点）和昔加末（51点）。

在马六甲，涉及的地区包括亚罗牙也、武吉兰拜和马六甲市，空气污染指数皆53点；森美兰的汝来则报53点。

彭亨则有3个地区，即关丹巴洛峇鲁（57点）、关丹英迪拉马哥打（54点）和云冰（52点）；在吉兰丹，丹那美拉和哥打峇鲁分别大54点和53点，登嘉楼甘马挽则报52点。

在雪兰莪，空气污染指数呈中等水平的地区，包括巴生佐汉士迪亚（55点）和巴生地区（53点）；吉隆坡蕉赖（56点）、布城（51点）。

至于霹雳，怡保打昔和斯里曼绒分别达54点和52点，槟城威省报57点；另有27个地区记录的空气污染指数处于“良好”。

根据空气污染指数，读数介于0至50列为“良好”水平，51至100属于“中等”，101至200为“不健康”，201至300为“非常不健康”，301及以上则是“危险”。