国会报道

政府维持其立场，认为目前没有确凿证据显示马来西亚种植公司与印尼发生的林火有关，而这些林火导致了持续数月的跨境烟霾。

此前，印尼一家非政府组织在报告中声称，鉴定21家与马来西亚有关联、涉及印尼森林及土地火灾的公司。

然而，环境部长阿图佐瑟古律今天在国会下议院反驳此说法。

“根据迄今为止的审查，没有确凿证据证实与马来西亚有关联的种植公司，涉及引发林火并对此负责。”

阿图佐瑟古律今日为部门总结2027年财案时表示，《东盟跨境烟霾污染协议》并未设立专门机制，以处理国家之间的赔偿索偿。

他说，政府愿意探讨其他适当的法律机制，但须符合国际法。

他强调，马来西亚向印尼提出援助，包括提供灭火设备及人力，但任何部署都必须获得印尼同意，并尊重该国的主权。

“截至目前，我们仍随时准备提供这项援助。”

原产业部早驳斥

昨日，原产业部长诺莱妮驳斥印尼非政府组织指控，否认马来西亚种植公司涉及当地森林焚烧活动。

诺莱妮说明，棕油局（MPOB）监测结果显示，火灾并非源自马来西亚公司所拥有的种植园，而是从其他地区蔓延开来。

前天，印尼环境论坛（WALHI）声称，21家与马来西亚商业集团有关联或隶属其旗下的公司，涉及今年1月至9月期间当地的森林及土地焚烧活动。

这项发现是WALHI全国执行委员会发布的《谁是火灾幕后推手？》测绘分析报告的一部分。

根据该报告，今年首九个月，卫星数据显示，印尼全国至少记录到3万0927个热点，其中近50%位于油棕种植及林业公司的经营特许区内。

西加里曼丹及中加里曼丹是热点最密集的地区之一，分别有9529个及7141个热点，导致受影响地区的空气污染标准指数达到不健康至危险水平。