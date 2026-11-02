马六甲州选

马六甲州选竞选活动自上周六展开，警方截至目前发出29张政治讲座准证，期间未接获任何骚乱相关投报。

甲州总警长祖凯里说明，马六甲中央县占11张，其次是野新县10张及亚罗牙也县8张。

不过，他透露，警方接获一宗竞选宣传品遭蓄意破坏的投报。

“因此，我要提醒所有候选人、政党及支持者，在竞选期间务必遵守法律，避免采取任何可能影响公共秩序的挑衅行为。”

他也提醒候选人及政党，竞选期间不要触及宗教、种族及王室（3R）相关课题，以避免引发紧张局势，并确保多元种族社会的和谐得以维护。

此外，祖凯里强调，悬挂竞选宣传品时必须注重安全，尤其是在交通灯路口及主要道路等高风险地区，以免宣传品遮挡道路使用者的视线。

他说，悬挂旗帜、张贴海报、布条及其他竞选宣传品，必须遵守相关当局的规定，且不得影响交通顺畅。

“他们也不得利用任何清真寺、教堂、兴都庙、华人庙宇或其他宗教场所进行竞选活动，同时也不得使用政府或地方政府拥有的场所、交通工具或通讯设备作此类用途。

“若未获负责有关建筑物或场所的主管书面批准，不得将公共建筑物用作政治集会或竞选活动场地。”

他也呼吁各方以成熟、谨慎及负责任的态度展开竞选活动，确保民主进程在和平及有序的环境中进行。