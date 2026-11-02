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马六甲州选 马六甲州选前天开打，希盟候选人愿接下战书，与竞选4个州议席的国阵马华候选人公开辩论，探讨州内和人民福祉课题。

希盟甲州署理主席邱培栋指出，希盟这项表态是回应马华总会长魏家祥早前向希盟怡力州席候选人林朝雁发出的挑战，即要求双方候选人在该选区举行辩论。

“因此，希盟建议扩大辩论范围，让双方在马华与希盟对垒的4个州选区的候选人参与辩论。”

“涉及的4名希盟候选人分别是哥打拉沙马那候选人刘志俍、怡力候选人林朝雁、吉里望候选人法扎娜以及马接再候选人林秀凌。”

邱培栋也是行动党甲州主席，他今日在希盟记者会上说，辩论可以在双方同意的中立地点举行，并邀请中立的非政府组织担任协调人，以确保辩论公平进行。

他也建议辩论全程使用国语，以便不同社会阶层的甲州民众都能理解双方提出的论点和立场。

“这场辩论可尽快在11月14日之前举行。”

林朝雁接受骆慧茹挑战

另外，《南洋商报》报道，林朝雁昨日召开记者会表明，接受骆慧茹的辩论邀请，双方将择期就选区各个议题公开辩论。

林朝雁建议，双方各委任一名协调员，负责商定相关辩论安排，确保辩论在公平、公正、透明、理性的氛围下展开，让双方候选人有机会公开表达各自政见。

据悉，骆慧茹是在提名日当天，质疑林朝雁就怡力实施“无车区”立场不一，邀请对方就此事展开辩论。

此事也引发了任职交通部长的行动党秘书长陆兆福，与曾任交通部长的马华总会长魏家祥的口角。

陆兆福昨日指称，马华单方面叫阵无异于欺负林朝雁。

“为何只挑怡力？要挑战就全区迎战……你的人选、你的选区，全都出来辩论。敢不敢？”

他更是向魏家祥叫阵，要求双方拿出各自掌管交通部时期的政绩，面对面公开对决。

魏家祥也驳斥陆兆福的“以大欺小”， 企图趁林朝雁口齿不清占便宜的指控。

“要求两名候选人辩论，算哪门子霸凌？”

至于陆兆福的挑战，魏家祥更是直呼莫名其妙，“这件事跟我有什么关系？”

本届州选，怡力迎来了三角战，另一名候选人为同心党的拉昔迪。