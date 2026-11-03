媒体报道卫生部据称将发布豁免令，将电子烟产品所使用的液态尼古丁从危险毒品法令管制名单剔除，大马医药协会促卫生部长祖基菲里阿末解释此事。

医疗媒体《蓝码》昨日报道，祖基菲里阿末即将发布的“豁免令”获得大马毒药委员会支持后，各方要求政府澄清立场。

据称，大马毒药委员会曾就此事举行秘密投票。

如果有关豁免令正式刊宪，可能与祖基菲里阿末（下图）此前支持禁止电子烟产品的立场相抵触。部长曾于2025年8月指出，内阁将于去年底提呈一份有关此事的备忘录。

大马医药协会（MMA）今日发文告指出，部长应明确表明他对此事的立场。

该组织质疑政府为何考虑采取可能促使含尼古丁电子烟产品继续销售的措施，尽管政府此前承诺禁止这类产品。

税收比健康更为优先？

文告指出，政府在2023年将液态尼古丁豁免于《1952年危险毒品法令》管制名单时，大马毒药委员会曾对此提出反对，但政府仍然推行有关措施。

“我们如今是否又要重蹈覆辙？我们是否把马来西亚人民的健康放在首位，还是商业利益和税收收入更为优先？”

他强调，尽管随着《2024年公共卫生烟草与吸烟产品管制法令》生效，监管环境已经改变，但公共卫生风险依然存在，而政府有责任保障下一代的福祉。

文告说，单靠监管并不足够，政府最终目标应是全国全面禁止电子烟产品，并对马来西亚日益严重的掺入毒品电子烟问题表达担忧。

“今年7月，内政部透露，从2023年至2026年6月，当局起获718.43公斤疑含违禁物质的电子烟产品，涉及400宗案件，并逮捕585人。这些数字令人不安。

“掺入毒品的电子烟可能引发更广泛的公共卫生和社会问题，包括导致毒品依赖、严重医疗并发症、加重医疗服务负担，以及引发更广泛的公共安全隐忧。”

文告说，如果政府在风险证据不断增加的情况下，仍选择允许电子烟产品继续在市场上销售，祖基菲里就必须准备好为这项政策决定所带来的后果承担责任，尤其是如果掺毒电子烟及其相关危害进一步恶化。

促暂缓任何新豁免令

另一方面，大马药瘾医学协会（AMAM）与马来西亚私人执业医生协会联合会（FPMPAM）也发表联合文告，对近期事态发展表达严重关切。

两个组织促请政府暂缓将任何新的豁免令正式刊宪，直到政府向公众作出澄清，并与相关医疗及公共卫生组织进行有意义的交流。

他们也要求卫生部公开拟议豁免措施背后的科学、法律及公共卫生考量，以及大马毒药委员会立场转变的原因。

他们也要求政府解释，拟议中的豁免措施将如何回应高庭的判决，包括马来西亚保护儿童免于尼古丁成瘾的义务。

此外，古晋国会议员俞利文（上图）发文告表示，如果政府已经改变立场，不再支持禁止电子烟，人民有权获得诚实解释，了解政府采取这项行动的理由。

“在电子烟课题上，内阁尚未对禁令作出最终决定之前，政府不应将任何豁免液态尼古丁的措施正式刊宪，因为此举将使相关产品的合法销售固定下来，并让未来实施禁令变得更加困难。”

“政府应提呈有关禁令的内阁备忘录，并宣布明确日期，首先从已被滥用于吸食合成毒品的开放式电子烟设备着手。”

他补充，在内阁可能提呈有关备忘录之前，政府必须严格执行《2024年公共卫生烟草与吸烟产品管制法令》，尤其是针对向未成年人销售电子烟及网上销售电子烟的行为，也应通过诊所和药剂行提供免费的戒烟服务，为现有使用者提供实际协助，帮助他们戒除电子烟。

“部长过去曾发表正确的言论；如今，他必须向国会和人民说明电子烟禁令目前的进展，以及再次豁免液态尼古丁是否意味着这项禁令已在不知不觉中被放弃。

“要解决非传染性疾病，政策必须保持一致，而这首先意味着不能让成瘾性产品变得更容易购买。”

今年5月15日，吉隆坡高庭裁定，政府和卫生部于2023年将尼古丁液体和凝胶产品从《1952年危险毒品法令》管制名单剔除的决定不合法、不合理，且未适当咨询大马毒药委员会。

本案原诉人是3个非政府组织，即儿童之声（VOC）、大马烟草管控理事会（MCTC）和大马绿肺组织（MGLA）；而答辩人是时任卫生部长扎丽哈及马来西亚政府。

政府随后提出上诉，惟于8月18撤回上诉。