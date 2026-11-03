商人法哈斯取得高庭庭令，以禁止《彭博社》发布一份他指控涉及诽谤的报道。

《新海峡时报》昨日报道，法哈斯代表律师楼Messrs Ahmad Deniel, Ruben & Co指称，涉案报道草稿包含不实、毫无根据、具诽谤性质的陈述与指控。

据报道，《彭博社》在法律诉讼启动以前，曾就撰文及出版意图联系过法哈斯。

基于法律建议，《当今大马》暂无意披露涉嫌诽谤陈述的具体细节。

法庭文件显示，指控范畴广泛涵盖公司任命、政府合约、政治干预、刑事申诉，原告断言上述指控全属虚构并构成诽谤。

法哈斯此前曾任首相安华幕僚。

与此同时，反贪会前主席拉蒂花对高庭颁布禁令一事表以遗憾与失望。

“新闻界必须享有报道公共利益事项的自由，尤其是涉及高层滥权与腐败的严重指控，且牵连首相本人时。”

“《联邦宪法》第10条文保障言论自由，其中即包含对媒体自由的保障。”

“此时迫使《彭博社》噤声，并不符合公共利益，正如在一马公司丑闻期间，让《华尔街日报》等媒体噤声同样损害公共利益。”

拉蒂花补充，希望有关禁令能撤销。