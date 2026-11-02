质疑检长领导企业黑帮调查，三议员要求透明公信力
首相安华此前说明总检察长正领导跨机构专案小组调查企业黑帮指控，惟三名来自不同阵营的国会议员质疑调查的透明与公信力。
国盟伊党勿述国会议员仄朱季费里（Che Mohamad Zulkifly Jusoh）今日在2027年财案委员会阶段辩论时表示，政府决定由总检察长杜苏基领导调查，同时在反贪会遭指控牵涉其中的情况下，仍让反贪会成为调查队成员，可能引发利益冲突及公众信心方面的疑虑。
与此同时，希盟公正党巴西古当国会议员哈山卡林重申呼吁成立皇委会，并认为独立调查能让公众检视调查结果，以及确认《彭博社》调查报道中的指控是否属实。
国盟马日丹那国会议员玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）也支持这项呼吁，并追问政府是否采取任何后续行动，以成立皇委会。
国会报道
首相安华此前说明总检察长正领导跨机构专案小组调查企业黑帮指控，惟三名来自不同阵营的国会议员质疑调查的透明与公信力。
国盟伊党勿述国会议员仄朱季费里（Che Mohamad Zulkifly Jusoh）今日在2027年财案委员会阶段辩论时表示，政府决定由总检察长杜苏基领导调查，同时在反贪会遭指控牵涉其中的情况下，仍让反贪会成为调查队成员，可能引发利益冲突及公众信心方面的疑虑。
与此同时，希盟公正党巴西古当国会议员哈山卡林重申呼吁成立皇委会，并认为独立调查能让公众检视调查结果，以及确认《彭博社》调查报道中的指控是否属实。
国盟马日丹那国会议员玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）也支持这项呼吁，并追问政府是否采取任何后续行动，以成立皇委会。
10月20日，首相安华宣布，总检察长将领导一个跨机构专案小组，成员涵盖反贪会、警方、国家银行、证券监督委员会、税收局（LHDN）以及反洗钱调查人员，以调查“企业黑帮”指控。
安华也承诺在三个月内公布企业黑帮案的调查结果，并强调无人能逃过检视，包括前反贪会主席阿占巴基以及商人法哈斯。
所谓企业黑帮，是指利用可疑手段打压竞争对手并施以企业收购的商界人士，《彭博社》2月报道指控反贪会官员与此类商人有所勾结，引发了舆论关注。
促修订反贪会法
哈山在辩论时引述内政部披露的资料指出，当局在调查企业黑帮指控时，已冻结或充公超过4亿令吉的资产。
“在我看来，内政部长在国会承认这件事，证实了这个‘企业黑帮’的存在。”
玛丝则呼吁修订2009年反贪会法令，以加强反贪会在委任、调查、失当行为纪律程序及国会监督方面的独立。
她质疑政府打击贪污的决心，并指出安华多次在政府活动上使用“敛财”字眼。
“但如果这些言论没有转化为执法机构，例如反贪会，确保相关事项获得妥善调查及提控的准备，那么我们要如何恢复公众对反贪会的信任？”
同样地，睦达党麻坡国会议员赛沙迪质疑，政府为何最近又宣布成立另一个调查委员会，尽管今年较早前已成立了委员会。
他要求政府解释两个委员会职权范围的差异，以及为何至今仍未公开首轮调查的结果。“这些都是至关重要的事项，不仅有助于我们自身了解情况，也能协助我们通过制定政策采取进一步行动。”
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