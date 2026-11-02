首相安华此前说明总检察长正领导跨机构专案小组调查企业黑帮指控，惟三名来自不同阵营的国会议员质疑调查的透明与公信力。

国盟伊党勿述国会议员仄朱季费里（Che Mohamad Zulkifly Jusoh）今日在2027年财案委员会阶段辩论时表示，政府决定由总检察长杜苏基领导调查，同时在反贪会遭指控牵涉其中的情况下，仍让反贪会成为调查队成员，可能引发利益冲突及公众信心方面的疑虑。

与此同时，希盟公正党巴西古当国会议员哈山卡林重申呼吁成立皇委会，并认为独立调查能让公众检视调查结果，以及确认《彭博社》调查报道中的指控是否属实。

国盟马日丹那国会议员玛丝（Mas Ermieyati Samsudin）也支持这项呼吁，并追问政府是否采取任何后续行动，以成立皇委会。

