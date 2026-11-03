国会报道

国盟瓜拉冷岳国会议员阿末尤努斯促请政府解释，政府承诺将电子烟产品一半税收拨给卫生部的落实情况。

阿末尤努斯（Ahmad Yunus Hairi）今日在国会下议院2027年财案委员会阶段辩论时提出这项课题，并引用2023年至2026年年中期间，政府从电子烟产品征收的3亿5451万令吉税款数据。

他质疑财政部如何落实2023年财案中的承诺，即将这笔收入的50%拨作改善公共医疗服务用途，包括治疗与吸烟有关的疾病及推行预防计划。

“我希望政府解释有关拨款的方式或机制，即如何根据政策，将50%的税收收入拨给卫生部，用于疾病治疗。”

2023年，政府对含尼古丁的电子烟液征收了每毫升40仙的税款。

《当今大马》曾于2024年7月报道，盖伦中心曾质疑，尽管政府在2023年财案中承诺，但为何没有将电子烟税收指定用于医疗保健计划。

该中心当时指出，有关收入反而被纳入联邦统一基金。

治疗成本高于税收收入

阿末尤努斯也质疑，政府继续向收电子烟征税的经济理据，并引用卫生部的估算指出，治疗电子烟相关疾病的负担每年可能高达3亿6900万令吉。

根据卫生部长祖基菲里阿末于7月28日提呈的国会书面答复，政府在2023年的电子烟税收为8032万令吉、2024年为1亿1114万令吉、2025年则为1亿1893万令吉。

今年1月1日至6月11日，政府另外征收4411万令吉，使总额达到3亿5451万令吉。不过，这些数据也涵盖电子香烟及电子烟产品的税收。

3亿6900万令吉的数字是预计到2030年，电子烟相关疾病每年所造成的医疗保健及经济负担。

阿末尤努斯认为，政府每年征收的税收，远低于预估的医疗保健成本。

他也要求财政部解释，鉴于电子烟带来的财务及公共卫生影响，政府是否会建议在全国全面禁止电子烟。“既然卫生部报告指出，治疗成本高于所征收的税收收入，财政部是否会建议卫生部在我国禁止电子烟？”

今日较早前，大马医药协会（MMA）促请卫生部长祖基菲里阿末回应，卫生部据称将发布豁免令，将电子烟产品所使用的液态尼古丁从危险毒品法令管制名单剔除的报道。

医疗媒体《蓝码》昨日报道，祖基菲里阿末即将发布的“豁免令”获得大马毒药委员会支持后，各方要求政府澄清立场。

据称，大马毒药委员会曾就此事举行秘密投票。

如果有关豁免令正式刊宪，可能与祖基菲里阿末此前支持禁止电子烟产品的立场相抵触。部长曾于2025年8月指出，内阁将于去年底提呈一份有关此事的备忘录。

今年5月15日，吉隆坡高庭裁定，政府和卫生部于2023年将尼古丁液体和凝胶产品从《1952年危险毒品法令》管制名单剔除的决定不合法、不合理，且未适当咨询大马毒药委员会。政府随后提出上诉，惟于8月18撤回上诉。



