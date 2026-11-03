国会报道

首相安华说，国家入境处须具备更先进的侦测技术，应对日益精密的毒品走私手法，以确保不法集团的活动难逃法眼。

他指出，机场现有的扫描仪为侦测武器及爆炸物而制造，并非侦测通过更复杂的手法藏匿的违禁品如毒品，因此，仅靠现有扫描仪已不足以应付该情况。

有鉴于此，他说，当局正在提供新型分析技术设备，以提升侦测毒品走私活动的能力。

“现有的设备是采用旧有技术，但当今的毒品走私手法更加精密，有时甚至无法通过人身体检查侦测到，确实如此。”

“有鉴于此，目前除了警犬队（K9）之外，也提供被称为新型分析技术的设备侦测毒品。有时，警犬也会为一些乘客带来不便。”

“已取得新的设备，但在吉隆坡国际机场（KLIA）使用。”

安华是今天在国会下议院部长问答环节，如此回答国盟古邦巴素国会议员古阿都拉曼的附加提问。古阿都拉曼询问，随着机场的扫描仪仅为侦测爆炸物和武器所制造，政府是否打算另寻方式侦测毒品走私。

他说，随着不法集团开始转移阵地，例如槟州、亚罗士打、哥打峇鲁和怡保机场，尤其是拥有国际航班的机场，因此，必须扩大使用以新技术为基础的侦测设备。

“因此，我们必须提供更先进的科技及分析技术设备。正如议员提到，犯罪分子也使用无法被侦测的先进器材和设备。”

捕93人起获2亿元毒品

提到加强安全监控的举措，安华说，内政部和交通部计划联手通过3个阶段落实数项新举措或倡议。

他指出，在今年1月至10月期间展开的综合行动逮捕93人，涉及试图在入境处走私2.56公斤毒品，价值2亿270万令吉。

他提到，边境管制及保护机构（AKPS）在相同期间侦破44宗走私案，涉及总值1122万令吉的物品。

“至于在8月至10月采取的行动计划期间，侦破41宗走私案，涉及4238万令吉。我在此说明必须加强行动。”

AKPS拨款增至4.9亿

安华说，为支持先进科技设备需求及相关全面行动，AKPS所获的拨款从去年的3700万令吉，在今年大幅度增加至4亿9000万令吉。

“如今特别检查行动已达100%。此前，若进行人身检查会引起抗议，如今使用K9警犬侦测毒品案件。”

“因此，检查行动将继续进行，包括前往印尼、伦敦、巴黎、新加坡、加尔各答、蒂鲁吉拉伯利、新德里、香港、多哈及奥克兰的航班。

“包括检查3637趟航班、1万9721名机组人员、59万9700件行李，以及对43万8000名乘客进行人身搜查，期间确实鉴定有违禁品。”

他回答国盟亚娄国会议员沙希旦的提问，关于最近国家入境处的毒品和违禁品走私案攀升，政府在加强安全监控及应对执法机构之间协调不足，所采取的举措。

Anwar ibrahim Shahidan Kassim Parliament 03112026

无法证明跟废死有关

此外，安华也驳斥国内大型毒品走私案件增加是废除强制死刑所致的推测，并指目前并无证据支持这说法。

他说，现有法律框架足够严格且完善，但政府必须积极应对的主要挑战，是陆地、海上及空中边境的监管漏洞及非法闯关问题。

“毒品案件增加是否因为我们减少死刑、废除绞刑？目前尚无法断言，因为我们的边境，无论是海上和陆路，甚至空中依然存在管控漏洞。”

“因此，我们正在加强AKPS，因为我们知道毒品走私的规模庞大。”

他是在回答希盟巴西古当国会议员哈山阿都卡林的附加提问时，这么说。哈山卡林询问，废除《1952年危险毒品法令》第39B条文下的强制死刑，是否导致走私者更加肆无忌惮，敢于大量走私毒品入境，因为他们不再畏惧终身监禁刑罚。

没强迫参与调派安排

安华强调，政府大幅增加拨款予AKPS展现了政府打击毒品走私的决心，而鉴于数十年来毒品威胁一直困扰社会，甚至影响社会基层，因此政府必须采取更强硬及严厉的行动打击毒品犯罪。

他说，目前的执法行动已逮捕数十万人，包括吸毒者、毒贩，以及操控毒品走私集团的幕后主脑。

安华也赞扬警方的积极行动，包括刑事调查局及肃毒局，对非法集团及跨境犯罪集团采取不分对象的执法行动。

谈及AKPS的人员编制问题，他说，政府按照公共服务局制定的方案，以透明方式吸纳来自前线执法机构的执法人员，整个过程没有任何强迫成分。

“人员调派按照既定程序进行。公共服务局已向关税局、移民局、卫生部、马来西亚检疫及检验服务局（MAQIS）及警队人员发出聘用邀请。

“大部分官员已经接受，也有人不愿接受，但这项方案属于现有的政府方案。”

他是在回答沙希旦建议借调关税局及移民局官员到AKPS的提问时，这么说。沙希淡认为，若有关官员不愿被永久吸纳，可考虑借调，以避免国家边境关卡出现两个独立机构。