国会报道

乡区发展部与财政部早前因乡区道路工程拨款隔空喊话，民兴党哥打毛律国会议员慕丽娜质问，为何两部门官员针对可追溯至2023年的财务管理问题，至今仍未受到对付。

慕丽娜（Isnaraissah Munirah Majilis ）今日在2027年财案委员会阶段辩论时质疑，为何财政部允许有关问题持续三年，直到如今演变成公开争论，甚至连沙巴及砂拉越的工程究竟是被取消还是展延，也出现不同说法。

“你们彼此争斗，但最终成为受害者的却是我们。”

慕丽娜说，过去两个星期，她一直没有针对这场争议发表评论，并希望先听取各方的解释。

“一方说工程取消，另一方却说只是展延。”

“为何现在才提出这个问题？这已经持续三年了。”

慕丽娜所指的是，财政部上周四作出的解释，即乡区发展部自2023年以来所作出的财务承诺及开销超出原有拨款。

她指出，财政部援引了《财政部指示》AP10及AP54，以及《财政部通令》PB12；这些条文阐明了控制官员的职责。

“财政部本身负责控制每个部门的拨款，那么财政管控措施的目的是什么？”

“为何允许这个问题拖延至今的官员没有受到任何对付？”

“财政部也好，乡区发展部也好，你们采取了什么行动？”

质疑谁有权力决定

慕丽娜也质疑，在国会批准相关预算拨款后，究竟谁有权展延或取消发展工程。

“这间国会每年逐项、逐个项目批准预算。”

“当国会已经批准一项工程后，谁有权力展延它？谁有权力取消它？这些权力的依据是什么？”

她指出，乡区居民一直等待基础设施工程动工，而有关工程已经进行招标，部分承包商也已收到批准信。

这名议员要求政府列出第11及第12大马计划下工程的未付款项明细，以及乡村发展部在2023年至2026年期间的实际拨款及开销。

慕丽娜要求政府按照州属、国会议席、合约价值及招标状态，列出批准信已被取消或展延的工程清单。

“财政部说工程只是展延。究竟展延到什么时候？我要知道。”

慕丽娜也促请财政部秘书长及各部门秘书长，以控制官员的身份，在作出决定时，除了财务结余及绩效指标，也应考虑相关决定所带来的后果。

“部长会来来去去，政府也可能更替，但你们的签名将永久留在官方记录中。”

“在作出任何决定之前，无论是削减、展延或修改拨款，都必须评估其整体影响。”

“不要只考虑对资产负债表或关键绩效指标的影响，也必须考虑对人民造成的影响。”

她强调，沙巴在基本基础设施发展方面仍然落后，实在无法承受联邦工程再出现更多不确定性。

昨日，砂盟婆罗洲高原国会议员威利促请联邦部长在内部讨论，以解决乡区发展部拨款争议，并警告部长之间公开喊话令公众感到混淆。

两部门隔空喊话

两部门早前因乡区道路工程拨款掀起争议。副首相阿末扎希掌管乡区部。

9月间，扎希公开抗议拨款延误下放。他指称，不少承包商完工并达标后仍领不到款项，部分甚至因周转不灵而被迫清盘倒闭。

然而，财政部秘书长佐汉（Johan Mahmood Merican）否认扣押乡区道路工程拨款。他坚称，所有批准的拨款均已下放完毕。

财政部反指，付款受阻主因在于当年的拨款所剩无几，更指责乡区部向来过度承诺，开销超出核准的年度预算。

财政部随后宣布追加3亿令吉，以协助清还拖欠承包商的款项。

风波持续延烧。财政部在10月20日披露，乡区部动用其他部门省下的发展拨款，取得额外5亿令吉，填补今年的超支费用。

财政部也通报，乡区部接获指示，自9月10日起暂缓发出新乡区道路工程的得标通知书，避免积欠账款进一步攀升。

10月29日，第二财长阿米尔强调，乡区道路工程并未如之前所指般遭到取消，而只是暂缓发出新的接受委任书（SST），以让财政部有空间先解决现有的未偿还承诺，再发出新的接受委任书。

隔天，扎希新闻秘书法兹米促请财政部说明乡区道路工程的现况，该计划之前展延，至今未有新落实日期。安华高级政治顾问扎富睿随后驳斥，财政部从未下令取消乡区道路工程。