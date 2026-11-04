首相署（法律及体制改革）部长阿莎丽娜表示，律检分权需要修订《联邦宪法》及21项相关法律，可能需要耗时一年时间落实。

她说，由于涉及大规模的修订工作，因此总检察长分权无法一蹴而就，必须配合国会会议期间进行周详规划。

“律政司与检察司职能分离的情况是如此。如果我们要向国会提呈宪法修订案，也不可能立即落实。由于还需要在国会通过21项附属法律，落实过程可能需要一年时间。”

“这需要时间，因为国会一年只有3次开会。因此，并不是说我今天提出律检分权，明天两者就能立刻分离。事情并非如此运作。”

她今日出席2026年亚洲破产改革论坛后，向记者这么说。

阿莎丽娜强调，立法工作必须有纪律地执行，无论哪些法案提呈国会，都必须迅速落实。

她也呼吁朝野国会议员支持这项改革，并争取达到修宪所需的三分之二多数议员的支持，即至少148名议员。

“律检分权必须超越政治意识形态，因为最终受惠的是各政党本身。

“我们不希望在选举或政府更迭后，出现有关检控行动具有政治动机的指控。如果现在落实这项改革，对政党及从政者而言，将是利大于弊。”

她说，至少获得148名国会议员支持，对于确保律政分权的修正案能通过至关重要。

“如果能得到所有218名国会议员全力支持，这将向人民传达一个正面讯息，即政治领袖团结一致，认同这项改革对国家政治未来的重要性。”