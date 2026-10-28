联邦法院首席大法官旺阿末法立指出，司法机关将在未来数周内发布新的实务指示，规范律师及法庭官员在诉讼程序中对人工智能（AI）的使用。

他说，此举是考虑到AI生成的法律陈词可靠性引发关切，因为这些陈词即使含有不准确的资讯，也可能看似具有说服力。

“如今，AI能够生成看似文辞流畅、具有说服力，却完全错误的陈词。我们将在数周内，就诉讼程序中的AI使用发布实务指示。”

他今日在2026年大马国际法律大会发表主题演讲时声明，科技虽有助加快司法运作，但绝不能取代人的判断，法庭行使司法酌情权时更是如此。

“科技能够加快司法运作，但绝不能成为决定正义的主体。这项职责只属于我们这些守护法律的人。”

他以大马于2023年废除强制死刑的改革为例，强调司法酌情权对确保公正的重要性。

这项改革让法官能够考虑个别案件的情况，无须再受强制判处死刑的规定约束。

科技无法作出考量

旺阿末法立说，科技无法像人一样在司法裁决中作出考量，在平衡被告权利与受害者利益方面更是如此。

“没有任何电脑程序能够直视受害者的双眼，为其伸张正义；也无法直视被告，以在秉持公义的同时给予宽仁。”

他也提醒法官及法律从业者，必须诚实面对事实与论据，尤其是在科技持续改变法律专业之际。

他说，对法官而言，这意味着判决必须体现对事实及法律的正确理解，包括回应挑战其结论的论点。

至于律师，则须确保准确引用法律依据，并向当事人提供诚实的意见，尤其是针对法律上尚无明确结论的问题。

旺阿末法立提到，法官必须依据法律及证据裁决案件，不能屈服于公众压力或受到外界影响。

他稍后对记者指出，新的实务指示将适用于法律从业者及法庭官员，法官则已有本身的AI使用指南。

“我们不会阻止他们，反而鼓励他们（使用），但必须有指南供他们遵循。只要负责任的使用这项科技，就有助加快法庭程序，为法官及律师节省宝贵时间。”

不过，他提醒勿过度依赖AI，以免削弱人的推理及批判性思考能力。