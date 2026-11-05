国会报道

国盟党鞭达基尤丁抨击卫生部正副部长双双缺席今早国会下议院会议，致使关乎旺沙玛珠医疗设施需求的质询无法获得解答。

达基尤丁召开记者会斥责道，此事是对下议院的轻慢，亦使政府蒙羞。

他要求政府就两人的缺席给出交代。

“在我们看来，这是政府今日的重大失职，旺沙玛珠国会议员所提出、攸关医疗的第三道质询未获解答。”

公正党旺沙玛珠国会议员查希的质询，是要求卫生部说明是否有扩充基层医疗服务产能的计划，包括在该国会选区内新建或升级诊所。

然而，轮到卫生部回应这道质询时，副议长刘强燕告知，卫生部长祖基菲里、副部长哈妮法哈嘉均不在议场内，随后推进至下一道质询。

针对查希的问询，即是否可待两人抵达议场再作提问，刘强燕表示无法如此办理。

斥不尊重议会与众议员

此事引发诸多在野阵营国会议员的抗议。

国盟马日丹那国会议员玛丝指称这种情况史无前例，兹事体大。

他表示，此事反映两人不尊重下议院和已准备质询的其他议员。

国盟打昔牛汝莪国会议员旺赛夫则是要求将两人的缺席记录在案。

2023年3月27日，时任教育部副部长林慧英因未准备好回应质询，而遭到副议长南利训斥。

教育部长法丽娜当时缺席，质询本应由副手回应。

然而，林慧英致歉称未准备好答案，请求以书面形式予以答复。

议程变动致未及时进入议场

另一边厢，卫生部发表文告澄清，指称哈妮法哈嘉并非有意缺席是次质询。

卫生部表示，哈妮法哈嘉当时就在议场外与卫生部官员敲定答复内容，惟因伊党甲抛峇底国会议员西蒂玛斯杜拉迟到，其向交通部提出的质询遭跳过，导致排在第三顺位针对卫生部的质询提前。

“这项延误导致议程剧烈变动，直接跳到第三道质询。”

“在未获下议院秘书处预先通知的情况下，突发变动主要导致副部长未能及时进入议场。”

卫生部补充，哈妮法哈嘉随后已会晤查希，就其质询作出了详尽的书面答复。

至于祖基菲里的缺席，卫生部说明，他须前往见证马六甲医院妇女与儿童大楼兴建工程的中标书交接仪式。