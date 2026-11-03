国会报道

砂拉越及沙巴国会议员追问乡区发展部道路工程争议后，第二财长阿米尔重申，沙巴及砂拉越乡区道路工程已发出的委托书均未被取消。

阿米尔曾于10月30日在国会下议院2027年财案总结时作出上述声明。如今，他再次强调，财政部及乡区部只是展延招标程序及发出新委托书，以解决过高的财务承诺及拖欠承包商款项的问题。

“事实是，没有任何已发出的委托书遭到取消。我们也已解释，所有列入批准名单的工程都会落实。”

“唯一的区别是，这些工程展延。”

阿米尔今日在2027年财案委员会阶段总结时，如此表示。

今日较早前，沙巴民兴党哥打毛律国会议员慕丽娜质问，为何两部门官员针对可追溯至2023年的财务管理问题，至今仍未受到对付。

慕丽娜也追问，为何财政部允许有关问题持续三年，直到如今演变成公开争论，甚至连沙巴及砂拉越的工程究竟是被取消还是展延，也出现不同说法。

昨日，砂盟婆罗洲高原国会议员威利促请联邦部长在内部讨论，以解决乡区发展部拨款争议，并警告部长之间公开喊话令公众感到混淆。

议员当面追问阿米尔

在阿米尔发言时，斗亚兰国会议员马迪奥斯（Wilfred Madius Tangau，下图）起身插话表示，乡区发展部长阿末扎希是亲自宣布取消有关工程的人。

“民众提出的问题是，宣布取消工程的人正是副首相。”

“我也亲眼看过取消信函。在我的选区内，数项工程已经被取消。”

10月26日，扎希在2027年财案政策阶段总结时说，2026年有一些工程，尽管已预留拨款，但部门秘书长却下令取消，因为有关拨款并未获得发放。

“受影响的是沙巴和砂拉越，以及半岛其他乡区社区。因此，这种情况本不应该发生。”

“包括已经发出接受信的工程，也同样遭到取消。这就是事实，也是问题所在。”

根据国会议事录，扎希当时如此表示。

据报道，扎希今日也重申有关说法，并表示愿意出示指示取消工程的正式信函作为证据。

马迪奥斯援引扎希的谈话指出，除非政府正式撤回取消通知，否则阿米尔的口头保证不足以解决问题。

“只要取消决定没有撤回，你的解释就无法解决这个问题。”

“仅仅提供这样的口头解释并不足够。政府行政部门必须采取后续行动，以确认这些工程仍会继续落实。”

实际落实取决于可用拨款

对此，阿米尔重申，在马来西亚计划下获批的工程原则上仍然有效，但实际落实将取决于可用拨款。

不过，他承认，一些尚未进入发出接受信阶段的招标程序，可能不会继续进行。

“这些工程并未被取消。可能存在一些差异，即某些招标程序已经展开，但尚未发出委托书。这些招标可能不会继续进行。”

随后，国阵京那巴当岸国会议员纳因（Naim Kurniawan Moktar，下图）追问阿米尔，受影响的工程究竟会展延多久。

“展延多少年？10年、15年？这些工程究竟会展延多少年？”

阿米尔没有提供具体时间表，而是解释各部门必须在国会批准的开销上限内管理各自的工程。

他指出，2027年财政预算案为乡区道路拨出约30亿令吉。

随后，国阵东南镇国会议员曼德兹里（Manndzri Nasib）进一步质疑有关问题，并援引《第13大马计划》下的指南，指出获批工程的有效期为两年。

他质问，如果工程展延超过这段期限，是否实际上就等同于取消工程。

阿米尔回应，在《第12大马计划》及《第13大马计划》下列出的工程，原则上仍然获得批准，但只有在拥有足够拨款时才能落实。

否认放弃沙砂乡区发展

阿米尔较早前在演词中，否认政府已经放弃在沙巴及砂拉越发展乡区道路的指控。

他说，昌明政府执政期间，乡区道路的开销及拨款总额达到110亿令吉，相比之下，之前5年期间的相关开销及拨款总额为37亿2000万令吉。

阿米尔也坚持，两州乡区道路工程的拨款逐年增加，而且从未遭到财政部冻结。

不过，他承认，正在进行的工程所涉及的财务承诺增加，导致所需开销超出国会最初批准的拨款，因此有必要进行内部拨款重新分配，并寻求额外资金。

随后，行动党金宝国会议员张哲敏质疑，在获得足够拨款批准之前就作出的承诺，是否符合政府财务程序。

他也追问阿米尔，所有拖欠款项是否能够在今年内结清。

阿米尔回应，财政部与乡村及区域发展部正在合作，通过现有拨款及可能的内部拨款重新分配，减少拖欠款项，但排除在国会批准明年预算案之前，动用明年的预算拨款。



