行动党秘书长陆兆福表示，该党向首相安华反映，希望公开特赦局审议前首相纳吉特赦案的会议记录，但最终裁决仍取决于总检察署的酌处权。

陆兆福今天在孟沙为联邦直辖区行动党年度代表大会主持开幕后，向媒体发表上述谈话。多名党内资深领袖及行动党妇女组日前敦促政府公开特赦案会议记录。

“这向来是我们的立场。我们希望公开会议记录，但一切必须遵从总检察署的裁量。”

询及行动党是否在内阁提出此事时，也是交通部长的陆兆福解释，党已向首相传达意愿，不过要解密记录仍须遵循法定程序。

“我们确实向首相表明了这个意愿，但解密会议记录必须遵守特定程序。”

“因此，何时说明详情以及后续行动，就由总检察署定夺。”

纳吉因挪用SRC国际公司资金案的7项控状罪成，联邦法院维持原判，处以12年监禁及2亿1000万令吉罚款，于2022年8月入狱服刑。

2024年2月，时任国家元首苏丹阿都拉主持的联邦直辖区特赦局决定削减纳吉刑罚，监禁缩短至6年，罚款降至5000万令吉，预定出狱时间落在2028年8月。

纳吉在今年9月18日获得现任国家元首苏丹依布拉欣的有条件特赦，只要缴清5000万令吉罚款，即可以居家服刑方式服完余下刑期。

行动党支持CSA

另一方面，陆兆福指出，为了确保国家政治稳定，行动党原则上同意政府与13名国会议员（包括7名土著团结党议员）签署信任及供应协议（CSA）。

“希盟主席理事会一致同意，不应采取盲目支持的做法。反之，重点是透过谅解备忘录支持财政预算案，并防范任何企图半途推翻政府的行径。”

陆兆福提醒，这种合作模式对行动党而言绝非新鲜事。

“依斯迈沙比里掌政时期，我们便曾与当时的首相签署过类似协议。”

“那绝不代表我们支持依斯迈沙比里，纯粹是为了捍卫政治稳定，防止任何阵营企图暗度陈仓、‘走后门’瓦解既有政权。”

“正是秉持这一精神，我们当时与依斯迈沙比里签署了谅解备忘录；如今面对同样形势，我们依然秉持这项原则。”

他补充，协商大门并非仅向特定人选敞开，任何有意洽商的在野党国会议员皆可参与。



