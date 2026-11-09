诚信党副主席玛夫兹表示，如果巫统选择与伊党及国盟合作，就必须寻找体面的退场方式，不应再继续依靠政府执政权力。

玛夫兹今日发文告说，在过去三场州选中，尽管巫统仍享有政府内的权力及职位，但它始终选择与伊党及国盟建立政治合作关系。

玛夫兹指，当巫统主席兼副首相阿末扎希公开批评首相安华时，情况就变得更加尴尬。

“在我看来，巫统与国阵是时候作出明确决定了。如果他们更乐意与伊党及国盟结为政治伙伴，以迎战希盟，就必须有勇气接受这一选择所带来的后果。”

“巫统与国阵就像是在公开场合揭露家丑，却与同床异梦的人睡在同一张床上。”

“不要一边继续依靠政府的执政权力，一边与那些企图推翻自己政府盟友的政党建立政治实力。”

别等人将他们赶走

另一方面，玛夫兹表示，巫统必须自行作出决定，而不是逼迫安华将他们“赶出”内阁。

“不要把首相（安华）当成一名被迫赶走客人的屋主，该客人早在寻找新房子，同时还邀请其他人拆毁他们目前居住的房子。”

“如果你们不再志同道合，就体面地离开。如果你们选择另一条道路，就要有勇气承认。”

“不要一边继续依靠政府执政权力，一边与企图推翻昌明政府的政党策划政治行动。”

巫统与国阵在马六甲州选中，继续与伊党及国盟展开政治合作。

此前，他们也曾在森美兰州选中建立合作关系，并成功从希盟手中夺下该州政权。

巫统及国盟领袖说明，这项合作是为了迎战即将到来的第16届全国大选的合作开端。

在纳吉的居家服刑执行程序暂缓后，巫统与政府之间的关系也显得有些紧张。



