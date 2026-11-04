你是否曾经根据广告标示的价格选择餐点，结果结账时却发现必须支付更高的费用？

对许多外卖及餐馆顾客而言，最终账单往往令人意外，因为销售与服务税（SST）及平台费用等额外收费，通常要到交易的最后阶段才被加上。

不过，贸生部长阿米占表示，餐馆及外卖平台不得刊登未包含这些收费的价格，并警告违规者可能在2011年价格管制及反暴利法令及1999年消费者保护法令下面对惩罚。

阿米占接受《当今大马》访问时说，直到交易最后阶段才披露额外收费，不仅会令消费者感到混淆，也损害他们的知情权。

他指，该部门发现这项做法相当普遍，因此将从2027年1月起加强执法。

“这就是为何我们将开始把重点放在宣传及执法工作上。商家及相关单位必须留意，并立即采取措施，确保遵守规定。”

“我们将从1月开始全面执法。”



阿米占补充，相关醒觉运动也将包括与外卖平台进行交流。

他说，从2023年至今年，该部门针对违反2011年价格管制及反暴利法令第10B条文的商家开设64宗案件，并发出罚单。

该条文规定，商家刊登的广告价格必须包含所有费用。

阿米占昨日在国会书面答复中解释，该条文规定，任何展示、宣传、发布或报出商品价格或服务收费的人士，都必须将所有税务、关税、政府征费及其他适用收费，纳入所展示的价格中。

“这意味着，消费者必须能够看到他们需要支付的总额，而不是直到交易的最后阶段，才获悉某些额外收费。”

他是在回答丰盛港国会议员依斯拉胡丁（Islahuddin Abas）的提问时，如此表示。

全面价格政策实施指南

另外，阿米占表示，部门于2018年推出的全面价格政策实施指南，进一步强化了这项法律。

该指南涵盖餐饮业以及电子商务和外卖交易，要求商家在消费者确认订单之前，所展示的最终价格必须包含基本价格、服务费及送货费等收费项目。

任何被判违反第10B条文的个人，可罚款最高5万令吉、监禁不超过两年，或两者兼施。

若涉及公司，则可罚款最高10万令吉。

阿米占说，消费者保护法令也将商家在商品或服务价格方面误导消费者的行为列为违法。

根据该法令，如果所展示的价格让消费者误以为已经涵盖所有费用，但实际上却另外征收额外费用，有关价格陈述便被视为具有误导性。

阿米占也促请消费者在付款前检查最终价格，若发现隐藏收费，或广告标示价格与最终收取的金额不符，应向该部门作出投诉。