坊间最近流传两年前的国会视频，指控首相安华在前首相纳吉特赦课题上立场虚伪。安华今天辩称，当初这么做，旨在保障每名囚犯提出诉求的宪法权利。

《马新社》报道，他说，联邦宪法赋予任何人通过特赦局，寻求国家元首特赦的权利；身为首相，他不希望让人误会自己从中作梗。

“我身为国家领袖与首相，不能让人觉得我在联邦宪法框架下亏待任何人。每名囚犯都有权向国家元首提出申请，交由元首斟酌。”

“如果我不允许，就是剥夺他们的权利。什么权利？……就是让国家元首主持的特赦局审理申请的权利。因此，我才这么做。”

安华也是希盟主席。他昨晚在亚罗牙也“马六甲，我们的家”活动致词时，这么指出。

其他囚犯也获准申请特赦

安华说，这并非纳吉独享，政府也允许其他囚犯申请特赦，并依既定程序审理。

“不论是谁，数百人提出申请，我们都允许。只要备有医疗证明、监狱局信函及操行良好证明，都一并提呈。”

安华屡屡强调必须肃贪，贪腐者须面对刑事惩罚。然而，坊间近期流传视频批评安华虚伪，指当初正是他主动为纳吉争取特赦，让纳吉得以居家服刑，减少SRC贪腐案的牢狱之苦。

根据视频，安华于2024年10月1日在国会下议院表示，纳吉的特赦申请是他主动提呈给特赦局，因为所有囚犯都有争取特赦的权利。

“是我把（纳吉）特赦案纳入（特赦局）议程。我为何这么做？（因为）我认为，特赦局应该考虑（纳吉的申请）。”

“这原本不在（特赦局）议程内，当时的国家元首并未将纳吉的特赦申请纳入考量。”

“必须说明的是，是我向元首提呈（纳吉的特赦申请），理由是任何人或囚犯都有权申请，而纳吉的情况合情合理，值得给予考量。当时的国家元首同意了。那场会议共有11项议程，10项由法律事务局按一般程序提呈；至于第11项议程，主持会议的元首则要我陈述特赦纳吉的理由。”

“我要把话说清楚，因为我知道特定人士正在操弄此事。这些都白纸黑字写进了会议记录。特赦申请由部长亲自提呈，而非交由法律事务局，这还是头一遭。对我而言，原则上无论我们是否认同法庭裁决，或某人的上诉权利，都不能剥夺特赦局聆讯其申请的权利。”

政府须遵从元首决定

谈及纳吉的居家服刑令，安华指出，他曾表达个人看法，认为社会或许尚未准备好接受这项决定；毕竟政府正致力肃贪，不希望外界产生任何有损反贪工作的观感。

不过，他说，国家元首考量所有因素后，本着宽仁之心御准纳吉居家服刑，政府因此遵从这项决定。

“首相有权将此事列入议程，但我们的朋友却为此反过来指责我……我们遵从决定，那是国家元首的权力，首相无权过问。”

他也解释，总检察署向审理居家服刑案的法官寻求确认，同样是必须履行的程序，绝非违抗君令。

他指出，围绕此事的争论，不应转移年轻人的视线，以致他们忽略了拒贪反腐的原则，以及维护人民，尤其是低收入群体福祉的责任。



