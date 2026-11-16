雪兰莪州政府将研究进一步援助受水灾影响的小贩与小商，以减轻他们的经济负担。

《马新社》报道，雪州大臣阿米鲁丁表示，州政府准备向受灾者伸出援手，尤其是瓜拉雪兰莪一带，当地多处至今仍积水未退。

他说，州政府将先收集受灾商贩人数等详细资料与数据，再敲定合适的援助方式。

“我们会评估商贩的具体需求，因为视乎损失程度，500令吉、1000令吉或2000令吉的单次援助金，对部分人而言恐怕杯水车薪。”

“因此，我们或考虑其他援助方式，协助减轻他们的经济负担与每月开销，特别是小贩。”

阿米鲁丁是昨晚在沙亚南独立广场为2026年雪州小贩及小商日（HPPKS）主持闭幕礼后，向记者如是指出。

出席者包括掌管雪州青年、体育及企业发展事务的行政议员纳兹万（Najwan Halimi）、雪州副秘书（发展）兼雪州经济策划单位（UPEN）主任佐哈里安努亚（Johary Anuar），以及雪州大臣机构（MBI）总执行长赛博雅占（Saipolyazan M Yusop）。

优先向灾民发援金

同时，阿米鲁丁表示，州政府将按照联邦与州政府早前宣布的方案，优先向水灾灾民发放援助金。

“我们的责任是确保援助金尽快交到一家之主（KIR）手中，包括雪州政府宣布额外发放的500令吉。

“受惠者分为两类，即曾登记并入住临时疏散中心（PPS）的灾民，以及未入住者。”

谈及2026年雪州小贩及小商日，阿米鲁丁透露，这项为期两天的活动吸引了1万5000人次到访，创下近20万令吉的销售额。

他说，活动由雪州青年、体育及企业发展常务委员会与雪州大臣机构联办，旨在赋权微型企业家，为他们提供行销机会、接触数码科技及拓展人脉。

他补充，这项迈入第二年的活动在访客人次与销售额方面双双报捷，这有赖于雪州平台（PLATS）及沙亚南市政厅（MBSA）等各方支援。



