雪州大臣阿米鲁丁公布总额达33亿令吉的2027年雪州财政预算案，重点关注防洪、水资源安全、公共交通及经济发展。

阿米鲁丁今日在雪州议会提呈这份财案，总额比2026年雪州财案增加7000万令吉。

根据《雪兰莪媒体》报道，其中19亿令吉拨作行政开销，14亿令吉则用于发展开销。

这项以“进步雪兰莪、尊崇制度、关怀人民”为主题的财案，是在近期数周豪雨影响多个县区，引发新一轮水灾担忧之际提呈。

阿米鲁丁说，州政府确定将在明年落实的防洪计划，并将采用快速审批程序，以解决技术审查、土地事务及跨机构协调方面的延误问题。

“我将亲自领导这项工作，每月及每周检视进展，以确保雪兰莪在未来两三年内摆脱水灾问题。”

他说，加快审批程序不会牺牲安全标准、环境要求或采购程序。

防洪计划拨款3645万

根据报道，雪州水利灌溉局旗下47项防洪计划共获拨款3645万令吉，其中包括30项持续进行的计划，以及17项新计划。

在持续进行的计划中，13项已经竣工，目前正进行最终账目准备工作；9项仍在落实中；8项处于招标前阶段或设计阶段。

至于新计划，其中1项处于设计阶段，11项等待委任顾问，另有5项仍在规划中。

这项拨款包括为巴生河流域计划拨出915万令吉，以及为冷岳河流域计划拨出735万令吉，其余拨款则涵盖双溪毛糯河、雪兰莪河、安南河及双溪加埔河等其他地区。

水资源安全、公共交通

与此同时，雪州拨出1亿零100万令吉，以加强雪州洁净水供应安全，包括采取措施确保水处理厂在原水污染事故期间仍能持续运作。

相关措施包括继续推行原水保障计划，以及建议拨出100万令吉发展河外蓄水设施，并拨出15万令吉用于自动化原水采样。

阿米鲁丁说，替代蓄水设施、河流遥测系统及卫星监测，将有助于当局更早发现水质变化，并更有效地作出应对。

州政府也拨出2400万令吉，以加强公共交通连接，尤其是现有交通网络的首程及末程接驳。

此外，州政府将推出“雪兰莪交通枢纽”，这是一个整合式交通数据与资讯中心，让公众能够通过单一系统，更方便地获取公共交通资讯。

尽管公共交通主要属于联邦政府的管辖范围，但阿米鲁丁说，鉴于雪州人口接近750万，州政府有责任配合联邦政府的努力。

相关计划包括改善通往火车站的行人通道，在500公尺范围内兴建有盖走道，同时也提出雪兰莪铁路路线的长期计划。

经济预计突破5000亿

在经济方面，阿米鲁丁预计，雪州将在2027年成为马来西亚首个国内生产总值超过5000亿令吉的州属。

报道说，雪州2025年的国内生产总值达到4601亿令吉，高于前一年的4321亿令吉。

雪州对国家经济的贡献也增加至26.5%，而该州今年的国内生产总值预计将达到4890亿令吉。

阿米鲁丁说，正面的经济增长趋势为雪州经济明年跨越5000亿令吉门槛奠定基础。

州政府也计划通过再生能源措施，扩大低碳经济，包括发展绿色氢能、小型水力发电及漂浮式太阳能项目。

重点项目包括目标于2027年竣工的峇冬加里绿色氢能中心，以及预计总发电量达11.6兆瓦的3座小型水力发电厂。

州政府较早前报告，截至11月3日，雪州收取28亿2000万令吉收入，超越2026年28亿令吉的目标，并在明年开销计划出台前进一步巩固财政状况。