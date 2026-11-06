雪州政府将指示重新检讨先前批准的发展计划，以确保水灾高风险区的防洪系统有效。

《新海峡时报》报道，雪州大臣阿米鲁丁今天巡视玛拉工艺大学本查阿南校区的蓄水池后受访指出，这是州政府降低洪灾风险的对策。

“我将要求重新检讨州政府批准的所有计划，包括向发展商施加条件，要求建设临时蓄水设施。我们绝不容许施工马虎，或工程不合规格。”

阿米鲁丁表示，州政府也查明多项水灾肇因，涉及佐汉斯迪亚（Johan Setia）、巴力马杭（Parit Mahang）、武吉古芝（Bukit Kuching）及武吉希乔（Bukit Hijau）等地。

他指出，查明的问题包括：有人蓄意破坏双溪毛糯第一期防洪工程沿岸堤坝，导致堤防低于原定标准；另外，西海岸大道（WCE）一带也出现河水漫溢。

“我要求立刻对付蓄意破坏行为。我们会取缔当地的非法作业，并拆除违章建筑。”

“拆除行动势在必行，唯有如此才能将有关地点宪报公布为集水区或滞洪区。目前已有两处列为预定地，这项工作将由县土地局联手地方政府执行。”

关注清真寺水患

另一方面，针对一座虽不临河却频频淹水的清真寺，阿米鲁丁指出，州政府将与清真寺管委会商讨，探讨垫高建筑地基，或迁至更适宜的地点。

他说，这是因为当地地势低洼，加上梳邦河（Subang River）河水漫溢所致。

“梳邦河漫溢的水流向美宝斯巴（Merbau Sempak），再顺着双溪毛糯水系汇流至此。水往低处流，终究要奔流入海，但这里并不靠海，最近的海岸线远在瓜拉雪兰莪。”

“这是长期以来的天然水路。鹅唛或八打灵的地表径流，往往流往依约或瓜拉雪兰莪一带，这种水流走向早已有迹可循。”



