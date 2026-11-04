双溪毛糯梳邦甘榜马来由（Kampung Melayu Subang）日前再遭闪电水灾，24岁的阿蒂莉亚不得不重新清理泥泞的家园、替换损坏的家当，也为两名幼子的安危悬心。

这也道出双溪毛糯居民的共同困境。过去数周，当地闪电水灾接二连三，数百户民宅受损，而大型防洪工程仍需数年方能竣工。

《雪兰莪媒体》报道，阿蒂莉亚（Nur Atilia Elina Rosli）周一给4个月大的婴儿喂奶时，暴雨引来的大水直冲屋内，她唯有等丈夫赶回才能脱身撤离。

“当时雨势太猛，我根本来不及搬东西。电视机、冰箱、床褥和炉灶都泡坏了，估计损失超过1万令吉。”

“我们希望马上有解决方案来减轻负担。今年这里淹了4次水，难道我们每个月都得遭殃一次吗？”