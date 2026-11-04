水灾频发考验雪州防洪，灾民损失惨重叹无奈
双溪毛糯梳邦甘榜马来由（Kampung Melayu Subang）日前再遭闪电水灾，24岁的阿蒂莉亚不得不重新清理泥泞的家园、替换损坏的家当，也为两名幼子的安危悬心。
这也道出双溪毛糯居民的共同困境。过去数周，当地闪电水灾接二连三，数百户民宅受损，而大型防洪工程仍需数年方能竣工。
《雪兰莪媒体》报道，阿蒂莉亚（Nur Atilia Elina Rosli）周一给4个月大的婴儿喂奶时，暴雨引来的大水直冲屋内，她唯有等丈夫赶回才能脱身撤离。
“当时雨势太猛，我根本来不及搬东西。电视机、冰箱、床褥和炉灶都泡坏了，估计损失超过1万令吉。”
“我们希望马上有解决方案来减轻负担。今年这里淹了4次水，难道我们每个月都得遭殃一次吗？”
双溪毛糯梳邦甘榜马来由（Kampung Melayu Subang）日前再遭闪电水灾，24岁的阿蒂莉亚不得不重新清理泥泞的家园、替换损坏的家当，也为两名幼子的安危悬心。
这也道出双溪毛糯居民的共同困境。过去数周，当地闪电水灾接二连三，数百户民宅受损，而大型防洪工程仍需数年方能竣工。
《雪兰莪媒体》报道，阿蒂莉亚（Nur Atilia Elina Rosli）周一给4个月大的婴儿喂奶时，暴雨引来的大水直冲屋内，她唯有等丈夫赶回才能脱身撤离。
“当时雨势太猛，我根本来不及搬东西。电视机、冰箱、床褥和炉灶都泡坏了，估计损失超过1万令吉。”
“我们希望马上有解决方案来减轻负担。今年这里淹了4次水，难道我们每个月都得遭殃一次吗？”
阿蒂莉亚昨日受访时作此表示。今天凌晨灾情加剧，另一场暴雨冲垮双溪毛糯一座桥梁，断了逾4500户民宅的出入通道。
与此同时，沙亚南多条要道也汪洋一片，早晨交通严重瘫痪，数段大道被迫关闭，包括新巴生河流域大道（NKVE）部分路段。
大道水浸司机受阻
双溪毛糯国会议员拉玛南指出，当地在短短约一个月内爆发4次闪电水灾，波及近550户民宅与逾千名居民。
单是周一的水灾，梳邦甘榜马来由就有至少92户受灾，灾民主要分布在Lorong Merbau、Jalan Cengal、Jalan Resak及Jalan Jati一带。
当地在一小时内降下116.5毫米雨量，导致河水暴涨决堤，住宅区积水深达1公尺。
在Jalan Merbau居住了30余年的69岁居民雅曼（Yaman Buyar）形容，这是他20年来经历过最严重的水灾之一。
“以前没淹得这么频繁，今年却接二连三。”
《雪兰莪媒体》报道，他忆述当时水势极猛，一小时内就淹至腰部，救援人员唯有划船入屋救人。他的住家距河岸约200公尺。
《马新社》报道，今天凌晨的闪电水灾波及沙亚南多地，包括第13区、第22区与实达阿南。
南北大道公司指出，NKVE第9.1公里处因积水成灾，沙亚南往返梳邦的双向所有车道被迫全线关闭。
从武吉拉惹（Bukit Raja）北上的车辆改道至实达阿南（Setia Alam）收费站；从梳邦南下的车流则分流至南北大道中环衔接大道（ELITE）。
此外，格林大道（Guthrie Corridor Expressway）通往沙亚南收费站的路段也受阻。
马来西亚大道局随后通报，随着积水消退，沙亚南交通枢纽北上方向的右侧与中间车道已重新通车。
桥梁坍塌交通中断
在双溪毛糯，横跨梳邦河（Sungai Subang）的Jalan Kubu Gajah桥梁，在今天凌晨约2点暴雨引发河水暴涨后轰然坍塌。
《马新社》报道，八打灵县公共工程局指出，湍急水流冲蚀桥旁河岸，致使连接甘榜古布加查（Kampung Kubu Gajah）与巴也查拉希里（Paya Jaras Hilir）的主干道路中断。
雪州大臣阿米鲁丁表示，州政府将搭建一座约35公尺长的临时贝雷桥（Bailey Bridge），以恢复逾4500户民宅的交通联络。
他今日接受《雪兰莪媒体》访问时说：“工程需耗时两到三周。”
阿米鲁丁指出，预计斥资2000万令吉的新桥工程预料明年初动工，需时两年方能竣工。
他解释，梳邦河沿岸防洪工程虽然竣工，但河道拓宽至约40公尺后，旧桥反而成了卡死水流的瓶颈。
桥孔阻挡暴雨宣泄，导致洪水漫溢，最终冲垮桥身。
承诺采取即时措施
雪州基础建设行政议员依兹汉受访时表示，州政府将把柏林邦河（Sungai Pelempas）部分河堤垫高0.5至1公尺，阻遏洪水漫入甘榜马来由。
工程涵盖数百公尺河岸，预计耗资不足100万令吉。
依兹汉说，这项建议将于明日（11月5日）提呈州行政议会寻求批准；他强调，绝不能让居民苦等数年直至长期防洪工程竣工。
“眼下最快见效的办法，就是筑高河堤。”
《马新社》报道，拉玛南也宣布，联邦政府考虑拨款1200万令吉兴建临时蓄水池，缓解频仍水患带来的冲击。
蓄水池将配合正在动工的双溪毛糯与双溪白沙罗（Sungai Damansara）防洪工程，两者合计获联邦政府拨款近7亿令吉。
首相安华昨日巡视水灾灾区慰问灾民时，也指示当局加快防洪工程，全面推进河道拓宽、河床清淤与增建蓄水池工程。
依兹汉指出，雪州已额外拨出7000万令吉推进全州255项应急防洪工程，其中177项（近七成）已经完工。
相关工程涵盖加装抽水机、清理水沟及修复河岸；与此同时，耗资逾40亿令吉的160余项大型防洪工程，也正分期推进。
气象局料强降雨持续
马来西亚气象局警告，直至本周末，巴生河流域每天午后恐持续出现超过100毫米的极端强降雨。
气象局总监莫哈末希山（Mohd Hisham Mohd Anip）指出，豪雨主因在于大气水气偏高，加上东北季候风带来的微弱偏东风所致。
这意味着，居民尚未洗净满屋泥泞，便得提防新一轮水患来袭；而当局能否赶在长期防洪工程完工前筑牢临时防线，正面临严峻考验。
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