马六甲州选

尽管同心党在马六甲选举中几乎全数失去按柜金，惟共同领袖拉菲兹依然乐观看待该党前景，强调同心党在非巫裔群体中的支持率有所增长。

拉菲兹昨晚发表选后分析，推算同心党所取得的非巫裔支持率相较柔选增长超过一倍，且同时斩获约4.26%的巫裔选票。

拉菲兹的乐观态度与政治评论人的看法大相径庭。

同心党此役出战16席痛失15席按柜金，评论人将此视为该党举步维艰的警讯；唯一保住按柜金的望万选区，则外界也归因于希盟未派员竞逐。

《当今大马》援引选举数据网站electiondata.my资料所作分析显示，同心党在非巫裔占多选区的得票率确有提升，惟由于甲选整体规模小于柔选，该党实际获得的票数反而是更少的。

不过，针对瓜拉宁宜、双溪乌浪、直落垵、实甘这四个巫裔选民占逾70%的选举结果分析显示，同心党平均得票率确实接近4.26%。

拉菲兹在文中将同心党指称为承载国家未来的政治平台，感谢作为同心党初期支持者（early believers）的选民。

他表示，衡量政党成败的标尺在于整个世代，数月数年不足以定论。

他强调，巫统、伊党、行动党长期鼓吹身分政治，同心党将扮演这股风气的解药。

“巫统与伊党需要行动党来吓唬马来人，而行动党则需要巫统与伊党来塑造成非巫裔的保护者。”

“尽管巫统—伊党、行动党目前正乘着身分政治的浪潮，同心党却无惧在各自的政治光谱上与他们正面交锋。”

同心党在本次甲选同时竞逐国阵、国盟、希盟所在的选区，拉菲兹表示，这与鲜少派员直接对阵的巫统、伊党、行动党形成鲜明对比。

他重申，同心党将继续坚守路线，抗衡身分政治及其带来的弊端，包括贪腐常态化、施政无能、作秀政治，以及不断下探的政治水准。