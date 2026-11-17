国会报道

联邦政府支持的基本医疗保险计划（MediAsas）将于明年推向全国，惟在巴生谷开展的试点项目迄今未录得任何入院或索赔案例，导致这项关键机制在全面落实前缺乏实战检验。

公共账目委员会主席玛丝指出，尽管有1600人有意参与试点项目，惟公账会认为样本规模过小，不足以反映该计划锁定的受惠群体。

“更令人担忧的是，试点项目迄今未录得任何一宗病患入院或申请索赔的案例。”

“这意味着整套流程尚未经过实战检验。”

