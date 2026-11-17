MediAsas试点迄今零入院索赔，公账会忧落实前缺实战检验
国会报道
联邦政府支持的基本医疗保险计划（MediAsas）将于明年推向全国，惟在巴生谷开展的试点项目迄今未录得任何入院或索赔案例，导致这项关键机制在全面落实前缺乏实战检验。
公共账目委员会主席玛丝指出，尽管有1600人有意参与试点项目，惟公账会认为样本规模过小，不足以反映该计划锁定的受惠群体。
“更令人担忧的是，试点项目迄今未录得任何一宗病患入院或申请索赔的案例。”
“这意味着整套流程尚未经过实战检验。”
国会报道
联邦政府支持的基本医疗保险计划（MediAsas）将于明年推向全国，惟在巴生谷开展的试点项目迄今未录得任何入院或索赔案例，导致这项关键机制在全面落实前缺乏实战检验。
公共账目委员会主席玛丝指出，尽管有1600人有意参与试点项目，惟公账会认为样本规模过小，不足以反映该计划锁定的受惠群体。
“更令人担忧的是，试点项目迄今未录得任何一宗病患入院或申请索赔的案例。”
“这意味着整套流程尚未经过实战检验。”
他透露，公账会所检视的试点样本，局限于官联公司与保险公司职员，这些人原本就享有雇主所提供的医疗保障。
他强调，MediAsas理应是普罗大众的安全网，涵盖非正式领域工作者、农民、渔民；当局也须进一步提高自付额、保费上限及共同承担费用等条款的透明程度。
玛丝今日是在国会大厦召开记者会。
国家银行此前解释，试点项目旨在受控环境下测试运作流程，共有6家保险与伊险业者、巴生谷10家医院参与。
上周，财政部副部长刘镇东在国会下议院透露，试点项目初步反馈令人鼓舞，参与群体涵盖中小企业及零工经济业者等多个阶层。
他表示，是项计划会在2027年1月底在全国正式推行。
医院收费管制修法延宕
公账会此次跟进审查，旨在检视财政部、卫生部、国行针对其在6月24日提出的17项建议所作出的回应——这些建议旨在遏制医疗保费与私立医院收费不断攀升问题。
玛丝警告，当局将《1998年私人医疗保健设施与服务法令》的修订工作推迟至2028年第一季度，恐怕会让病患继续面对医疗物品与服务遭漫天开价的问题。
“公账会认为，国行推出的过渡措施，仅是确保80%保单持有人免受保费暴涨逾10%的冲击，这并不足够。”
“监管保护机制理应涵盖100%的消费者，确保每一名保单持有人都免于保费突然大幅调涨的负担。”
今年6月，公账会点出药物、医疗器材及诊断检验费用上涨是推高医疗通膨的主因，建议赋权卫生部监管医生诊费以外的医院收费。
玛丝表示，公账会将持续监督MediAsas的进展，若相关建议的落实进度落后，不排除再次传召政府官员问责。
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