武吉阿曼刑事调查局说明将从“为逼供而致重伤罪”调查诺里兹旺案后，行动党日落洞国会议员雷尔质疑，为何不以谋杀罪来调查。

雷尔今日在国会召开记者会提醒，警方尚未取得完整的验尸报告，以确认诺里兹旺的死因。

“如果警方尚未取得完整的验尸报告，也不知道死因，警方怎么能急于将此案归类在《刑事法典》第331条文之下？”

“已故诺里兹旺所受的伤势，显然足以构成援引《刑事法典》第302条文，而非第331条文展开调查的理由。”

雷尔强调，诺里兹旺遭警方扣留期间，直接参与此案的调查官员，必须在案件的调查报告中明确列明。

“涉及此事的人员必须被停职，尤其是负责此案的调查官，以及负责审问诺里兹旺的情报小组。”

家属要求从谋杀罪调查

昨日，武吉阿曼刑事调查局总监古玛表示，武吉阿曼刑事调查局将从为逼供而故意导致严重伤害罪，调查诺里兹旺案。

古玛说，调查由武吉阿曼刑事调查局的起诉／法律组（D5）根据《刑事法典》第331条文展开，即故意造成严重伤害，以逼取认罪或强迫归还财物。该条文规定，违者可被判处最长10年监禁，也可被罚款。

古玛强调，调查仍进行中，以确认涉及在蕉赖警区总部扣留期间，负责处理及管理死者的警官和警员身份。

此前，捍卫自由律师团促请总检察长指示当局从谋杀角度调查此案。

42岁的诺里兹旺是一名父亲，他于10月1日在遭扣留于蕉赖警区总部拘留所期间死亡。

10月14日，代表死者家属的捍卫自由律师团律师揭露，一名资深病理学家在验尸过程中记录了21处伤势，并认定诺里兹旺死于头部钝器创伤。



