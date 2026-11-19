砂拉越选举

伊党在考量当前政治局势发展及其他因素后，也决定不派候选人上阵第13届砂拉越选举。

伊党总秘书达基尤丁今天发文告说，该党在了解关于砂选举的当前情况后，作出此决定。

他指出，伊党将继续致力加强团结、维护政治稳定及人民福祉，以符合该党的政策及斗争原则。

国阵主席阿末扎希日前已确认，国阵不会参与第13届砂拉越选举。

根据报道，伊党砂拉越主席莫哈末阿里菲里阿祖在上个月说，该党很可能在即临的砂选举攻打3个州议席，分别是三马连、诗巫瑶及伯汀马罗。

他当时也提到，砂伊党已向中央领导层建议上阵这3席，该些选区的竞选机关随时候命，惟最终仍须由党中央定夺。

选举委员会日前宣布，第13届砂拉越选举的投票日落在12月12日，提名日定在11月28日，提前投票日则为12月8日，竞选期长达14天。



