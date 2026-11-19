首相安华指出，涉及前首相纳吉居家服刑的特赦文件，或因法庭诉讼程序而解密。

不过，《每日新闻》今天引述他说，政府近期内会交代进展，但他未正面证实文件是否解密。

“载有纳吉居家服刑指令的文件，受《官方机密法令》保护。”

“不过，按照惯例，一旦有人入禀法庭挑战这项指令，文件就会解密。”

此外，据《马新社》报道，安华在中国深圳出席2026年亚太经合组织领导人非正式会议后重申，特赦局的原始文件确实列为机密，但若有人通过司法程序提出挑战，文件随后解密实属常情。

“原始文件确实是机密，但通常一旦带到法庭，就会解密。我以前的案件也是如此。”

“起初是机密，但一旦有人向法庭提出挑战……我当时挑战的是程序，而非特赦局的决定。”

安华补充，若此事尚有其他疑问，可交由内阁商议处理。

检长杨巧双反对特赦

《当今大马》昨日报道，随着大马律师公会针对纳吉居家服刑令提出法律挑战，9月18日联邦直辖区特赦局的会议记录已为法庭诉讼程序而解密。

然而，截至昨日早上，有关会议记录似乎尚未呈交法庭。

《当今大马》取得的会议记录显示，尽管总检察长杜苏基及首相署（联邦直辖区）部长杨巧双反对，国家元首苏丹依布拉欣仍批准纳吉居家服刑。

杜苏基向特赦局指出，居家服刑并无法律依据，杨巧双也认同这个看法。

国阵国会议员促厘清

随着前白沙罗国会议员潘俭伟昨天在面子书上载据称是特赦局会议记录的部分内容，一批国阵国会议员今天较早前促请政府厘清相关文件的地位。

代表发言的国阵仁保国会议员三苏卡哈（Shamsulkahar Mohd Deli ）今天在国会召开记者会，敦促首相署法律事务组与总检察署在未来24小时内，核实上述文件的真伪，并交代相关文件的解密状态。

他也质疑该文件解密的法律依据。

纳吉于11月10日开始在吉隆坡住家居家服刑，以完成他在SRC国际公司案中剩余的6年监禁刑期。

吉隆坡高庭在纳吉缴付5000万令吉罚款后，落实国家元首9月18日的有条件特赦决定。

纳吉预计居家服刑至2028年8月23日。