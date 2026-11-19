

在连续4天保持沉默，未曾对自身职务最新情况表达任何声明后，森美兰州务大臣依斯迈拉欣今天暗示翌日可能迎来重大进展。

据悉，这名爪西州议员明天将在芙蓉行宫觐见森州最高统治者慕赫力兹。

“明天见，这4天找不到我，明天找我……我很好，身体健康，感谢真主。谢谢。”

他主持森州伊斯兰宗教理事会（MAINS）举办的森州义捐月推介礼后，受询州行政风波的最新进展时，对记者简短回应。