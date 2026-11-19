依斯迈打破4天“沉默”，暗示明天或有重大进展
刊载: Nov 19, 2026 4:35 PM
在连续4天保持沉默，未曾对自身职务最新情况表达任何声明后，森美兰州务大臣依斯迈拉欣今天暗示翌日可能迎来重大进展。
据悉，这名爪西州议员明天将在芙蓉行宫觐见森州最高统治者慕赫力兹。
“明天见，这4天找不到我，明天找我……我很好，身体健康，感谢真主。谢谢。”
他主持森州伊斯兰宗教理事会（MAINS）举办的森州义捐月推介礼后，受询州行政风波的最新进展时，对记者简短回应。
在连续4天保持沉默，未曾对自身职务最新情况表达任何声明后，森美兰州务大臣依斯迈拉欣今天暗示翌日可能迎来重大进展。
据悉，这名爪西州议员明天将在芙蓉行宫觐见森州最高统治者慕赫力兹。
“明天见，这4天找不到我，明天找我……我很好，身体健康，感谢真主。谢谢。”
他主持森州伊斯兰宗教理事会（MAINS）举办的森州义捐月推介礼后，受询州行政风波的最新进展时，对记者简短回应。
不过，依斯迈并未说明这番简短谈话的含义。
在场者包括州政府秘书莫哈末扎菲尔和州财政司马斯里。
现年67岁的依斯迈于8月2日宣誓出任州务大臣，本周一传出他辞职的消息。
森州王宫周二指出，根据1959年森州宪法，州务大臣辞职须获森州严端慕赫力兹御准后，才会生效。
根据同一天的报道，在森州陷入风波之际，慕赫力兹御准接见依斯迈，这次觐见从下午5点许持续至傍晚6点30分。
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