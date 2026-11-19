联合国难民署（UNHCR）马来西亚办公室从11月18日起，停止为难民和寻求庇护者办理登记和文件。

联合国难民署发文告表示，此举符合马来西亚政府的决定，即在政府主导的计划下，为难民及寻求庇护者登记。

“联合国难民署全力支持政府，加强政府主导的庇护管理框架，并继续与政府针对拟议的过渡路线图保持对话，以支持逐步推进、务实和顾及保护需求的过渡，确保难民及寻求庇护者持续获得保护。”

文告提到，拟议的过渡路线图强调采取适当的保护措施、展开有效沟通，以及加强与所有利益相关者之间的合作。

联合国难民署继续提供技术建议、促进能力方面的交流，并在整个过渡期间作为具建设性伙伴与政府合作。

联合国难民署也将与合作伙伴持续进行其他活动，包括重新安置难民，以及向有紧急保护需求的难民及寻求庇护者提供支援。

欲获详情，民众可拨打联合国难民署热线017-6143 810，或联系其合作伙伴和社区领袖。