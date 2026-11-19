行动党劳勿国会议员邹宇晖为隆雪华堂招牌辩护，提醒缩小中文字体无助维护马来文的地位。

“古迹建筑上的中文字体较大，会威胁马来文地位吗？”

“捍卫马来文，无须通过缩小其它语文的字体来实现。”

他今日是与甲洞国会议员林立迎、峇吉里国会议员陈泓宾在国会召开记者会。

11月17日， 玛丝 在国会下议院挑起上述课题，质疑隆雪华堂百年招牌中文字体比马来文字体显眼，要求予以整改。

他声称，即便隆雪华堂列为古迹建筑，也无权豁免于《联邦宪法》第152条文与《1963/67年国语法令》的约束。

邹宇晖反驳道，隆雪华堂拥有逾百年历史，招牌上的中文字正反映了该机构的身分象征与历史意义。

他要求质疑招牌违法者，明确指出具体法律条文，解释这些条文如何适用于古迹建筑。

他也重提1952年巫统与马华领袖在隆雪华堂商议政治合作的往事，指称是次会议为国家独立奠定了基础。

“巫裔与华裔领袖当年齐聚在这座建筑共商国家未来，如今我们怎么反过来质疑同一座建筑上的中文字体大小？”

促制定统一政策评估地价

在玛丝挑起隆雪华堂招牌课题以前，巫青团长 艾科玛 就率先炒作隆雪华堂地契更新费用获削减一事。

政府此前延长隆雪华堂地契99年，土地溢价也从467万令吉降至1000令吉。

联邦直辖区部长杨巧双随后解释，调降地价是考虑到土地用途已从商业转为机构，往后不得开发商业项目。

邹宇晖今日也表态支持调降土地溢价，指称地价理应按获准的土地用途评估。

他也呼吁政府，制定涵盖各族古迹机构的统一政策，并以古迹价值、非营利性质及土地用途条件作为审批准则。

“既然规定机构必须肩负保存古迹建筑的责任，我们就不能向他们征收商业地价。”