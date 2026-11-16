武吉阿曼警方正在核实一名据称是马来西亚籍男子，在菲律宾南部警方周末展开的一场缉毒行动中遭击毙。

菲律宾警方在该行动中，起获2公斤冰毒，价值超过20万美元。

武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛向《当今大马》表示，菲律宾缉毒局（PDEA）分享有关枪战的详情。

他说，在该行动中，另一名菲律宾籍男子也被击毙，相信他是该名男子在走私行动中的同伙。

“有关嫌犯是马来西亚公民的说法，是根据一张来自沙巴私人诊所的卡片作出。”

菲律宾向马分享调查

另外，《马新社》引述菲律宾新闻社报道，菲律宾缉毒局塔威塔威省官员亚伯拉罕（Abraham Solon Kalim）确认，据称是马来西亚籍的男子名为嘉尼马（Janimal Bin Hajad），也被称为“Ungod”。

据报道，亚伯拉罕确认行动中被击毙的另一名男子是菲律宾籍的桑西巴（Sansibar Amirul Amil）。

根据菲律宾缉毒局，上周末在邦奥（Bongao）的杜比马帕兰（Tubig Mampallam）一次卧底行动中，这几名男子正试图出售约2公斤疑似冰毒，当地称之为“Shabu”。

该机构指出，男子试图乘坐一艘机动木船逃跑时，向执法人员开枪。过程中，两名女子遭流弹击中受伤，并被送往医院。执法人员则无人受伤。

据报道，菲律宾当局起获有关疑似毒品，并寻获一把手枪及涉案船只。

马来西亚警方与菲律宾缉毒局于10月20日在亚庇会面，并同意交换文件及调查结果，以跟进另一项调查。该调查涉及10月1日在寮国起获的521公斤冰毒。

询及武吉阿曼是否确认这两起案件之间存在关联时，胡仙奥玛回应：“目前正在核实过程中。”

胡仙奥玛此前曾向《当今大马》表示，马来西亚警方分享的情报，协助菲律宾缉毒局揭发一个在菲律宾活动的疑似贩毒集团。



