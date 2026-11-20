国会报道

联邦政府自今年起推行难民登记文件计划（DPP），惟持有相关证件难民仍禁止进入沙巴、砂拉越、纳闽。

内政部透过国会书面答复指出，根据《1963年移民条例》第14条文（特别通行证的签发），获发特别通行证的DPP持卡人，也只获准留在他所登记的州属。

内政部表示，若要前往他州，就必须事先获得州移民局主任的书面批准。

内政部说明，推行DPP计划旨在分阶段接管联合国难民署（UNHCR）的难民登记职能。

“这项计划让政府能够建立官方生物识别数据库，涵盖身份核实、安全档案和所在地资料，从而加强对有关群体的监管和行踪监督。”

内政部这是在回应诚信党埔莱国会议员苏海占的质询，他要求政府说明本地罗兴亚人最新人数、涉及犯罪活动、居住地点、伪造UNHCR难民卡的投诉，以及政府监管措施的提问。

仅2023年前入境者符资格

此外，内政部说，为避免DPP计划成为吸引新一波难民涌入的因素，只有在2023年之前已身处马来西亚的难民，才符合获考虑参与该计划的资格。

该部门指出，在上述日期之后非法入境的难民或寻求庇护者，将不获考虑参与计划，并可能面对移民执法行动。

“内政部强调，DPP卡并非旅行证件。政府重申，持有DPP卡者必须遵守国家法律和所规定的条件。”

“任何违反法律或相关条件者，都将面对执法行动对付，包括根据现有法律规定和程序撤销准证和遣返。DPP计划不会赋予持卡人永久居民身份，也不是取得大马公民权的途径。”

逾22万人登记难民

内政部指出，根据联合国难民署截至今年9月30日的记录，大马共有22万7414名已登记难民和寻求庇护者，其中，90.2%或20万5273人来自缅甸，包括13万2400名罗兴亚人。

该部门指出，在大马半岛，雪兰莪的UNHCR难民卡持卡人占比最高，达33%或7万4028人，接下来是吉隆坡，占21%或4万7333人，以及槟城，占11%或2万5357人。

截至今年10月31日，大马半岛各移民扣留营总共扣留1万1208名缅甸籍公民，其中6294人为罗兴亚人。

内政部引用警方的统计数据说，2022年截至今年8月期间，总共记录199宗涉及缅甸难民的“指数罪案”，其中2022年有52宗、2023年43宗、2024年37宗、2025年29宗，以及今年截至8月的38宗。

此外，警方仅在吉隆坡录得一宗涉及伪造UNHCR难民卡的案件，共有6名缅甸公民涉案，所有涉案者均已被控上庭。