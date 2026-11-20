随着森州大臣依斯迈拉欣澄清未曾提交辞呈，行动党万宜国会议员谢瑞詹质疑巫统就此事欺骗严端慕赫力兹，要求该党交代。

“当事人从未提呈辞职信，也从未同意代发，外界却大肆宣扬仿佛他已离职。”

“早前企图罢黜慕赫力兹，如今又想蒙骗？巫统必须交代。”

他在社媒帖文中指出，巫统领袖连日来的言论，蓄意营造依斯迈已辞职的假象。

“这一切举动全建立在证明不实的前提上。依斯迈从未辞职。”

“在这件事上，巫统是不是意图欺骗严端与广大人民？”

依斯迈今早入宫觐见慕赫力兹，事后表明已获准继续留任大臣，并澄清本身不曾提出辞呈，也不曾同意辞职。

而在早前的11月16日，国阵总秘书赞比里发表文告，宣布依斯迈已经辞去森州大臣一职。

尽管森州王宫随后表示依斯迈辞职一事仍有待查明，惟国阵随即就提呈替代人选，以填补大臣的空缺。