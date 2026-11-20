中午1点33分更新

森州大臣依斯迈拉欣声称，森美兰最高统治者慕赫力兹已谕令其继续履行大臣职务，以确保州政府行政运作保持连贯。

依斯迈今早入宫觐见严端后在大臣官邸向记者证实此事，并澄清本身既没有提呈辞函，也没有同意辞职。

“我要澄清，志期11月16日的森州州务大臣辞职信报道，我没有提呈或同意将这封信提呈慕赫力兹。”

有鉴于此，《马新社》引述他说，他将继续尽心尽力履行被赋予的委托及职责。

没同意公开信件内容

另一方面，根据《星洲日报》报道，依斯迈拉欣证实自己早前确实“被辞职”，惟慕赫力兹不接受有关辞职方式，而御令他留任。

“有关辞职信函确实存在，但信函内容未经我同意之下，便被公布及宣布，我也没有亲自向慕赫力兹（下图）提呈辞职信。”

“有关我辞职的消息，我也是通过社交媒体得知。”

提呈新行政议员名单

除了讨论其去留问题，依斯迈拉欣透露，今日觐见慕赫力兹时也向对方提呈新一届州行政议员名单，以寻求御准。

他希望尽快完成新阵容的组建工作，之后再寻求慕赫力兹御准州议会的召开日期。

连续4天保持沉默，未对本身职务的最新发展发表任何声明的依斯迈拉欣，是今早入宫觐见慕赫力兹。

严端是在今早约9点30分抵达行宫，森州3名酋长较后也陆续抵达，包括林茂酋长哈山阿都哈密、双溪乌绒酋长法里斯，以及新任日叻务酋长阿兹林凯里。

然而，依斯迈却迟至10点17分才入宫，成为驻守宫外的媒体焦点。

媒体此前普遍猜测，依斯迈此次入宫，极大可能是围绕在是否寻求御准召开州立法议会、解散州议会，还有处理备受争议的辞职问题。

媒体昨日报道，沉默多天的依斯迈表明今日会入宫，并暗示州行政风波可能迎来重大进展。

卷入罢黜森州严端风波的依斯迈拉欣，日前因辞职问题引发争议，国阵总秘书赞比里于本月16日发文告称依斯迈已辞职，但目前各方说法与程序仍存在不确定性。

森州王宫日前发文告指出，根据森美兰州宪法规定，大臣辞职须获得森州最高统治者慕赫力兹御准后，才能生效。

根据报道，严端在本月17日傍晚曾接见依斯迈，会面于下午约5点开始，并于傍晚6点30分结束。

现年67岁的依斯迈是于今年8月2日宣誓就任大臣。