下午1点11分更新

连续4天保持沉默，未对本身职务的最新发展发表任何声明的森美兰州务大臣依斯迈拉欣，今早觐见森州最高统治者慕赫力兹。

严端是在今早约9点30分抵达行宫，森州3名酋长较后也陆续抵达，包括林茂酋长哈山阿都哈密、双溪乌绒酋长法里斯，以及新任日叻务酋长阿兹林凯里。

然而，依斯迈却迟至10点17分才入宫，成为驻守宫外的媒体焦点，惟此次入宫是为寻求御准召开州立法议会、解散州议会，还是处理备受争议的辞职问题，暂不得而知。

媒体昨日报道，沉默多天的依斯迈表明今日会入宫，并暗示州行政风波可能迎来重大进展。

促静候22日结果

林茂酋长官方面子书中午12点17分在社媒贴文，指称哈山阿都哈密谕示众人，静候11月22日所揭示的结果。

“让我们共同为森美兰人民，尤其是林茂人民祈求最好的结果。”

“弃混浊的，取清澈的。为共同利益摒弃一切歧见、加强团结。眼下最重要的并非胜负，而是肩负起服务人民的委托。”

“州属利益为重，人民福祉为先。”

“祈愿一切顺遂，为我们深爱的森美兰带来福祉。”

卷入罢黜森州严端风波的依斯迈拉欣，日前因辞职问题引发争议，国阵总秘书赞比里于本月16日发文告称依斯迈已辞职，但目前各方说法与程序仍存在不确定性。

森州王宫日前发文告指出，根据森美兰州宪法规定，大臣辞职须获得森州最高统治者慕赫力兹御准后，才能生效。

根据报道，严端在本月17日傍晚曾接见依斯迈，会面于下午约5点开始，并于傍晚6点30分结束。

现年67岁的依斯迈是于今年8月2日宣誓就任大臣。