森州大臣依斯迈拉欣今日向严端慕赫力兹提呈承诺书，除了承认之前的过失，也强调对方仍是合法的最高统治者。

他也矢言捍卫王室主权、遵守《1959年森州宪法》和落实森州司法与酋长理事会（DKU）的所有决定。

此外，他今日在大臣官邸也向记者确认，志期2026年4月19日的宣告书无效，不具任何效力，也不会颁布宪报。

“感谢真主，森州最高统治者慕赫力兹御准我继续履行州务大臣职务。因此，我坚定表明，慕赫力兹仍是合法在位的森州最高统治者。”

“我不会作出，也不会允许任何州议员、局、机构或州政府官员作出任何削弱、剥夺、排除或损害殿下主权、地位、专属权、权力、权利或特权的行为。”

指逼宫派酋长已被撤职

依斯迈也承诺，他与州政府不会支持或协助任何质疑慕赫力兹地位、承认其他人为最高统治者，或恢复上述宣告书的举动。

此外，他也认可司法与酋长理事会于7月31日、8月20日、9月13日、9月18日及11月4日的决定，包括承认双溪乌绒酋长莫哈末法里斯、林茂酋长哈山阿都哈密，以及日叻务酋长阿兹林凯里。

他指出，依照各自领地的习俗，慕巴拉克及玛洛夫已分别不再担任双溪乌绒酋长及日叻务酋长，并从各自适用的日期生效。

“阿都拉欣则从未依照规定的习俗获合法委任为林茂酋长，也从未通过酋长册封仪式完成委任。”

“因此，上述人士均无法定权限，行使《1959年森州宪法？第10条款下的任何权力。”

此外，他表明接受并记录双溪芙蓉港务总管巴达鲁丁，已依照双溪芙蓉领地习俗被撤职的通知。

港务总管是森州传统习俗制度中，地位极其特殊的二级习俗高官，也是唯一能够列席州内最高王室机构，即森州司法及酋长理事会（DKU）的二级传统领袖，是辅佐酋长、管理地方氏族和宗族事务的世袭高官。

自愿签署而没有受胁迫

另一方面，依斯迈指出，他已致函掌玺大臣赛丹尼尔，以撤回志期9月17日的信函，并将确保撤销州行政议会于9月15日的决定事宜，记入下一次会议的会议记录。

“我重申这项以可兰经为证的效忠誓言，我立誓尊重并效忠慕赫力兹及王室，以及保护和维护州宪法的至高地位，并承认司法与酋长理事会所拥有的权力。”

“最后，我（在承诺书）签名，我是在充分理解这份承诺书的内容及其影响后签署。我没有受到任何强迫、威胁或不当影响。”

依斯迈说，他意识到本身此前领导森州政府时的过失，因此作出上述承诺。

他说，自己有责任确保州政府所有成员继续尊重并效忠慕赫力兹、王室及司法与酋长理事会。