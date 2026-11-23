国会报道

能源及水务转型部副部长阿都拉曼说明，政府绝不会仅仅为了满足国内数据中心对资源的需求而上调水费或电费，加重人民负担。

他说，政府会优先确保国内基本水源充足，满足人民日常用水需求。

“尽管此类投资为国家带来庞大收益，但若导致国内出现水源短缺情况，我们仍会拒绝这些投资。目前数据中心特工队正在评估此事。”

“对于任何拟建数据中心的地点，都将进行全面研究，包括通过国家及州级的数据中心发展技术委员会和协调委员会进行评估。”

他今日在国会下议院回应公正党浮罗山背国会议员峇迪雅的质询，即政府采取了哪些措施及机制，确保数据中心行业迅速发展不会影响国内水源供应充足。

推动替代水源

阿都拉曼表示，政府目前专注推动在数据中心冷却系统中使用替代水源，如再生水、循环水及雨水收集系统。

他解释，这是在不影响人民基本用水需求的前提下，支持本地数据中心行业发展的关键要素。

“因此，我们与英达丽水（IWK）及柔佛特别水务公司（JSW）合作，每天供应高达1200万公升高质量再生水，供柔佛数据中心冷却系统使用。”

“截至目前，半岛已有4座再生水处理厂向数据中心供水，供水能力相当高，每日最高可达1950万公升。”

他说，政府承认数据中心行业是推动国家数字经济增长的重要动力，并将确保其发展持续为国家和涉及项目的州属带来回报与收益。