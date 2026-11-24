下午3点24分更新

国会报道 前首相纳吉特赦文件解密课题引发争议，首相安华要求内政部展开调查，查明相关文件当初是如何流传出去的。

安华表示，政府并未散发相关文件，文件解密旨在配合总检察署为诉讼准备宣誓书。

“至于是谁散发的，我相信内政部应当调查，当初是如何流传出去的。”

他当时是在回应伊党巴西马国会议员阿末法德里的质询。

法德里要求政府解释，相关文件何以是透过第三方流传，而不是由政府公布供民众透过官方渠道查阅。

法德里质疑，泄密事件是否显示内阁成员保密纪律不佳，导致政府机密讯息流出。

他也质疑安华此前的说法，即文件或是因庭审而解密——《官方机密法令》第2C条文并未规定文某份文件仅因受到司法挑战就得解密。

解密文件非会议记录

安华解释，在法庭程序中提呈的文件，仅仅是特赦决定，而非特赦局的会议记录。

他表示，如果有人要求提供会议记录，文件能否解密取决于总检察长和法庭。

安华也驳斥了政府散发相关文件的指控，反问何以将此事渲染成大问题。

他表示，相关文件解密旨在配合总检察长准备宣誓书，并非政府蓄意散布机密讯息。

“请不要毫无根据地指控政府散发文件，根本没有这回事。这不是真的，因为实际情况是总检察长决定为法庭案件准备答辩。”

随后报道，赛夫丁表示，警方已接到指示，调动现有所有资源，调查会议记录外泄的指控。

他说，安华已在国会针对此事说明了两项重点。

“第一，关于解密特赦局会议记录的决定，这是为了协助总检察长就律师公会入禀的司法审核案件准备宣誓书。”

“第二，首相要求警方一旦证实确有泄密元素，便展开调查。”

此前，行动党领袖潘俭伟在社媒上传数张据称为9月18日联邦直辖区特赦局会议记录摘录的照片。

潘俭伟指称，会议记录显示国家元首苏丹依布拉欣无视总检察署与联邦政府的立场，给予了纳吉特赦。

引发争议后，安华出面解释，相关文件或是因涉及诉讼而解密；内长赛夫丁纳苏丁则是说明，解密相关文件旨在让总检察署拟定宣誓书，以回应律师公会提起的司法检讨申请。