内政部长赛夫丁透露，政府解密了联邦直辖区特赦局探讨前首相纳吉居家服刑的会议记录，好让总检察署拟定宣誓书，回应大马律师公会挑起的司法检讨申请。

他指出，大马律师公会针对纳吉居家服刑入禀司法检讨，政府的答辩法定文件必须纳入这份会议记录的内容。

“因此，我们必须先解密文件，总检察长才能准备答辩法定文件。”

“只有把特赦局会议讨论的事项写进去，法定文件才算完整。”

赛夫丁今天在吉隆坡出席2026年大马皇家警察欢乐跑活动时，向记者这么表示。

同场出席者包括通讯部长法米、内政部秘书长阿旺阿力（Awang Alik Jeman）、全国总警长卡立依斯迈，以及武吉阿曼刑事调查局总监古玛（M Kumar）。

上周四（19日），首相安华表示，特赦局原始文件确实列为机密，不过一旦有人入禀法庭挑战相关文件，启动解密程序实属寻常。

安华当时说，凡涉及这类文件的司法申请或挑战，一般都会触发解密程序，至于具体执行日期则另行决定。

11月10日，总检察署向吉隆坡高庭申请检讨允许纳吉居家服刑的释放令。同日较后，吉隆坡高庭谕令，纳吉在SRC国际公司案下的剩余刑期，即日起改在吉隆坡大使花园私邸居家执行。

11月11日，大马律师公会再度入禀法庭，挑战联邦直辖区特赦局的决定，反对让纳吉在SRC国际公司案下居家服完余刑。



