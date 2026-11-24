国会报道

首相安华为邀请缅甸军政府领袖敏昂莱访马辩护，声称此举旨在促成难民遣返，以解决马来西亚近20万名缅甸难民的问题。

国际法庭11月19日裁定缅甸军政府对罗兴亚人的行为属种族灭绝，公正党巴西古当国会议员哈山卡林据此质询，马来西亚是否后悔邀请敏昂莱来访。

安华说明，马来西亚是在国际法庭裁决出炉以前，就向敏昂莱发出了邀请。

他强调，此次官访也确实有助解决本地的难民问题，缅甸军政府承诺保障难民的安全，使其得以体面还乡。

他说明，迄今已有1万零476人返回了缅甸，费用全由缅方承担。

他补充，马来西亚外交部也批准了缅方派遣三艘军舰，于12月6日及7日再接载1500人回缅；另有5303人定于12月搭机回国，费用同样由缅甸政府负担。

“根据马来西亚情报单位监察，迄今遣返的1万零476人中，无一受到任何形式的施压。”

这项遣返行动此前引来人权组织批评，外界担忧这批人士返抵缅甸后可能遭迫害，甚至在违背个人意愿下被强行遣返。