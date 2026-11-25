警方将调派4899名警官与警员，于本周六的第13届砂拉越州选举提名日执勤。

砂拉越警察总监莫哈末赛夫利占说，12月12日投票日当天，警方将调动7541名警力驻守各投票中心，确保选举顺利且安全进行。

《马新社》报道，他指出，外州警力也会支援这次行动，包括武吉阿曼警察总部的54人，以及沙巴警察总部的197人，合共251人。

他提到，警察总部与各县警区已和选举委员会及马来西亚志愿警卫局（RELA）等相关机构展开协调与筹备工作。

“目前我感到满意，我们昨天刚与选委会、RELA及所有相关机构召开协调会议并完成汇报。警察总部层面也已全面启动工作，所有警区主任皆有参与。”

他今天在古晋出席砂拉越警队常月集会后，对媒体这么说。

无高风险地点

莫哈末赛夫利占强调，砂州选举期间执勤的警员，必须熟知法律条文及各自职责，并以中立、公正与专业的态度执行每项任务。

提到焦点地区，他说，鉴于上届砂州选举情况良好，警方迄今未鉴定任何高风险地点。

至于后勤方面，他指出，警方获额外拨款租用船艇、车辆、直升机及巴士等交通工具，确保执勤顺利，尤其是在内陆地区。

“目前我们在砂拉越有两架（直升机）。对警方而言，两架足以应付警务需求，但我们需要增加船艇和车辆。”

