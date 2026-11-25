砂拉越选举

公正党成为最新一个宣布不参加来临砂拉越选举的政党。

公正党昨晚发文告指出，该党决定不竞选，是为了尊重联邦团结政府内部的合作关系、维护政治稳定，并加强联邦与砂拉越政府之间的联系，共同落实《1963年马来西亚协议》（MA63）。

目前，砂盟（GPS）是联邦政府的重要执政盟友。联邦政府需要砂盟的支持，才能确保公正党主席安华继续担任首相，直至本届任期结束。

尤其是在国阵可能退出联邦政府的情况下，砂盟掌握的议席将成为维持政府存续的关键。

砂盟也可能在下一届全国大选中，扮演造王者角色。

届时，安华领导的希盟预计将在半岛面对国阵与国盟可能联手发起的挑战，并因此流失大量议席。

多党陆续宣布不出战

除了公正党，诚信党、国阵、伊党也已决定不参加砂拉越选举，使行动党成为目前唯一参与该场选举的半岛政党。

公正党自2001年以来一直参与砂拉越选举，选举成绩则起伏不定。

该党历来赢得最多议席的纪录是3席，分别是在2011年及2016年创下。

然而，公正党在2021年上届选举中全军覆没，行动党也仅剩下2个议席。

砂拉越将在12月12日举行选举，提名日则落在本周六。



