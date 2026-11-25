中午12点35分更新

行动党秘书长陆兆福表示，联邦联合政府成员党若是在州选相互厮杀，则合作关系难以长久。

陆兆福做客首相政治顾问扎富睿的播客节目时，以慕尤丁政府倒台举例，说明盟党互斗则合作关系难以维系。

“先是沙巴，接着是马六甲，再下来是柔佛，他们彼此交锋，导致那种合作模式瓦解。”

“我认为，真正的联盟若要在联邦层级站稳脚步，就必须延伸至各州，毕竟联邦终究是由各州组成的。”

他透露，自己就曾劝告公正党领袖赛夫丁纳苏丁，希盟必须吸取教训避免这类交锋，最终促成希盟与国阵在2023年六州选举以及随后补选的合作。

他说，2025年沙巴选举后局势陡变，国阵开始另寻盟友，使国阵与希盟在柔佛、森美兰、马六甲交锋——国阵最终凭借国盟的支持，赢下了这几场选战。

不过，陆兆福并未说起即将上演的砂拉越选举，扎富睿也没有追问。

砂拉越选举逼近，行动党将在12个选区迎战联邦层级的重要盟友砂盟，为唯一参战的希盟成员党。

目前在联邦政府内，希盟与国阵的关系跌入谷底，一旦国阵抽身退出，砂盟将是安华政府稳住政权的关键，因此必须与之维系良好关系。

不过，随着砂拉越选举到来，希盟与砂盟关系面对了严峻考验。

砂盟反对希盟竞选

砂盟主席阿邦佐哈里在过去星期天（22日）暗示，不希望希盟出战砂拉越选举。

他直言，砂盟在联邦层面配合组阁，旨在确保政局稳定，但盟友却没有以同样的标准看待砂拉越。

“何谓忠实盟友？正是因为我们期盼国家政局稳定。砂拉越如今局势安稳，切勿破坏这里得来不易的稳定。”

“忠实盟友之间何必自相残杀？对于不与我们交锋的盟友，我心怀感激；但若有人执意开战，我们随时奉陪！”

“这就是所谓的进步开明吗？分裂如何能带来进步？哪门子理论这么说的？世上根本没有分裂能促成进步的道理。一旦彼此交恶开战，日后便难再重修旧好。”

不久前，希盟的两个成员党，即公正党和诚信党都宣布了不会在砂拉越选举上阵。这使得政治压力集中到唯一剩下的行动党之上。

无论如何，陆兆福却是谈及了行动党与砂盟的关系，重点说明他为促成联邦联合政府而向砂盟主席阿邦佐哈里道歉、推动将民都鲁港主权移交砂拉越，以及双方过去几年合作的实绩。

他表示，政见相左的政党之间需要这种合作，国家才能向前迈进。



