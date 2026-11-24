佐尼可申请重回人联党，沈桂贤指需与阿邦佐商议
刊载: Nov 24, 2026 10:12 PM
原任英吉利里州议员佐尼可拉永退出民进党后，如今申请重新加入人联党（SUPP）。
据悉，有关申请预计将在砂盟（GPS）于明日公布候选人名单后揭晓结果。
《婆罗洲邮报》报道，砂副总理兼人联党主席沈桂贤表示，该党中委会今晚在会议上讨论了佐尼可（Johnichal Rayong Ngipa）的申请，但未能作出决定。
他说，佐尼可的申请附带某些条件，而最终决定并非由他一人作出。
原任英吉利里州议员佐尼可拉永退出民进党后，如今申请重新加入人联党（SUPP）。
据悉，有关申请预计将在砂盟（GPS）于明日公布候选人名单后揭晓结果。
《婆罗洲邮报》报道，砂副总理兼人联党主席沈桂贤表示，该党中委会今晚在会议上讨论了佐尼可（Johnichal Rayong Ngipa）的申请，但未能作出决定。
他说，佐尼可的申请附带某些条件，而最终决定并非由他一人作出。
沈桂贤指，待砂总理兼砂盟主席阿邦佐哈里明日下午公布联盟82名候选人的完整名单后，事情将会更加明朗。
“我正在等待总理（阿邦佐哈里）商议此事。我明早8点必须与他会面，而他预计将在中午左右作出最终宣布。”
交阿邦佐哈里宣布
另外，沈桂贤表示，出席会议的30名中委会成员，都有机会针对佐尼可的申请表达意见。
他说，由阿邦佐哈里就此事作出任何宣布，是适当的做法。
今日较早前，佐尼可被发现出现在人联党总部，但拒绝针对其申请置评，并表示沈桂贤可以提供更多相关详情。
佐尼可昨日宣布退出民进党，并辞去党内所有职务，自前天起生效。
此外，民进党副主席黄顺舸昨日也宣布即日起退出民进党，并辞去所有党职。
随后，民进党主席张庆信强调，当初同意接纳砂全民团结党（PSB）成员加入民进党（PDP），从未附带任何条件。
砂拉越州选提名日于本周六（11月28日），投票日则于12月12日。
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